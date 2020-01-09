Ağrı'daki lisede haftanın bir günü sadece İngilizce konuşuluyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Türk Telekom Ağrı Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Kürşat Akdeniz ve öğretmenler, okulda eğitim gören öğrencilerin İngilizce'yi kavrayıp daha iyi konuşmalarını sağlamak amacıyla farklı bir uygulamaya imza attı. Uygulama çerçevesinde öğrenciler, İngilizceyi öğrenebilmek ve unutmamak için haftanın her cuma günü teneffüslerde ve boş zamanlarında sadece İngilizce konuşuyor. Ayrıca okul yönetimince koridorlarda oluşturulan İngilizce Sokağı'nda bir araya gelen öğrenciler, birbirleriyle yine bu dil ile iletişim kurarken kantinde de alışverişlerini İngilizce olarak yapıyor. Zaman zaman bir araya gelerek İngilizce sohbetler yapan okuldaki yaklaşık 496 öğrencinin tamamının İngilizce öğrenmesi ve bu dile hakim olmaları dikkati çekiyor. Lisenin müdürü Kürşat Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin dil öğrenme konusunda çok başarılı olduğunu ve hepsinin İngilizce öğrendiğini söyledi. - "Cuma günlerini İngilizce günü ilan ettik" Öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Akdeniz, şöyle konuştu:

"Ağrı'da özellikle öğrencilerin İngilizce eğitimi konusunda sıkıntılar çektiği bir bölgede yaşıyoruz. Okulumuzda hazırlık sınıfının olması münasebetiyle buradaki dil eğitimi diğer okullara göre daha iyi. Fakat dil eğitimi vermemize rağmen çocuklar konuşmada zaman zaman sıkıntı yaşamaktaydı. Biz de çocukların konuşma kabiliyetlerini geliştirmek adına cuma günlerini okulumuzda İngilizce günü ilan ettik. Her alanda ve bölgede öğrenciler ve öğretmenlerimizin İngilizce konuşmalarını istedik." Bu uygulamayı sene sonuna kadar devam ettireceklerini ve bütün öğrencilerin rahatlıkla İngilizce konuşabilmesini sağlayacaklarını anlatan Akdeniz, şunları kaydetti: "Bu uygulamadan sonra çocuklarımızın İngilizceyi daha rahat konuştuklarını gördük. Şu anda her öğrenci kendisini ifade edebilecek şekilde İngilizce konuşmaya başladı ve kendilerini ifade edebiliyorlar. Geçen sene 82 öğrencimiz mezun oldu. 55 öğrencimiz üniversitelerin lisans programlarına yerleşerek ilimizde büyük başarı elde etti. Bu öğrencilerimizden 21'inin hukuk fakültelerine yerleşmesi bizi çok mutlu etti."