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Ağrı'daki PKK operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞRI, (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 Eylül'de Patnos'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, silahlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan, aralarında HDP'nin Patnos ilçe teşkilatı eski başkanının da bulunduğu 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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