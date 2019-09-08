Ağrı'daki PKK/KCK operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP İlçe Başkanı Seyit Battal Can'ın da bulunduğu 10 zanlıdan 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Patnos ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 kişiye yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 6 Eylül 2019'da operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda suça konu çeşitli silah ve malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen sanıklardan, aralarında eski HDP İlçe Teşkilatı Başkanı Can'ın da yer aldığı 9'unun tutuklandığı, birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, firar durumundaki 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı ili bölgesinde bulunan teröristler ile bu teröristlere yardım ve yataklık yapan işbirlikçi şahıslara yönelik operasyonların, artan kararlılıkla aralıksız devam ettiği bildirildi.

