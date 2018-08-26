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Ağrı'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

Doğubayazıt'ta 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın babaevinde yas var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Şehidin Cevizlidere Mahallesi 1128 Sokak'taki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini yakınlarına iletti.

Türk bayrakları asılan evin önüne, Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin annesi Aysel ile babası Mahmut Dağlı'nın, oğullarının tedavi gördüğü Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde olduğu bildirildi.

Dört kardeş olan şehidin iki hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt Piyade Teğmen Celal Dağlı şehit

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