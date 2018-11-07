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Ağrı'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

15 kişinin gözaltına alındığı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, çok sayıda silah, fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 15 kişinin gözaltına alındığı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, çok sayıda silah, fişek, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri ve propaganda yaptıkları ileri sürülen 15 zanlıyı Tutak ilçesinde gözaltına aldı.

Operasyonda zanlılarla birlikte 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız silah, 3 kuru sıkı tabanca, 96 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Ağrı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü gözaltı terör operasyonu

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