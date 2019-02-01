Ağrı'daki terör, uyuşturucu ve asayiş olayları

Açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında da 28 şahsın tutuklandığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Polisin kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında gözaltına aldığı şüphelilerden 11'inin işlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Operasyonlarda 56 bin 310 paket kaçak sigara, 2 bin 573 adet tarihi sikke, 75 ton mazot, 5 adet sahte para ele geçirilmiş, 31 araca el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında gözaltına alınan kişilerden 15'inin tutuklandığı, 15'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 4 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.

"Bu kişilerden 1 kilo 51 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 3 kilo 87 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 21 kilo 655 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir."

- 319 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalara da yer verilen açıklamada, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptığı anlaşılan 319 göçmenin yakalanarak haklarında gerekli adli ve idari işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Asayiş olaylarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 14 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, hırsızlık suçları ile ilgili olarak yakalanan 4 şüphelinin şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 32 zanlının ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.

