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  4. Ağrı’daki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Ağrı’daki yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi

05.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da gece saatlerinde bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Edinilen bilgilere göre Ağrı’da gece saat 02.35 sularında elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında güvenlik görevlisi baba Özgür Murat (38) ile çocukları Esmanur Murat (16) ve Berat Murat (14) hayatını kaybetmişti.

Ağrı’da gece saatlerinde bir evde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Edinilen bilgilere göre Ağrı’da gece saat 02.35 sularında elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında güvenlik görevlisi baba Özgür Murat (38) ile çocukları Esmanur Murat (16) ve Berat Murat (14) hayatını kaybetmişti. Çocuklarını kurtarmak isterken evin içinde mahsur kalan baba Özgür Murat evin içinde bulunan 2 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Baba ve 2 çocuğunun cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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