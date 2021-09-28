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  4. Ağrılarından kurtulmak için dizine ağaç kabuğu sardı, sargıyı açtığında dehşete düştü: Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah

Ağrılarından kurtulmak için dizine ağaç kabuğu sardı, sargıyı açtığında dehşete düştü: Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah

28.09.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Tedavi altına alınan Karakaya, "Akrabamın önerisiyle yaptım. Dizime sardım 30 dakika sonra acıyla sargı bezini açtığımızda yanık oluşmuştu. Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi. Karakaya'nın eşi ise 'Hekim' diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Tedavi randımanlı olmadı'' şeklinde konuştu.

Ağrılarından kurtulmak için dizine ağaç kabuğu sardı, sargıyı açtığında dehşete düştü: Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah

Ağrı'da yaşayan, evli ve 6 çocuk annesi Nalan Karakaya, dizindeki menisküs ağrılarını gidermek için akrabasının tavsiyesi üzerine alternatif tedavi yöntemlerini denedi. Dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Karakaya'nın sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu.

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Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan Nalan Karakaya, "Dizimde kireçlenme ve sıvı kaybı vardı. Bir akrabam, söğüt ağacının kabuğunu yakarak toz haline getirmiş ve bunu kullanmış. Bana, 'Biz kullandık, iyi geldi' diyerek toz şeklindeki ağaç kabuğunu verdi. Ben de dizime sardım ve 30 dakika sonra büyük bir acı duydum. Sargı bezini açtığımızda dizimde yanık oluşmuştu. Önce Ağrı'daki hastaneye sonra da Erzurum'a getirdiler. Doktorlar dizimde üçüncü derece yanık oluştuğunu söyledi. Bundan böyle alternatif tedavi veya birilerinin tavsiyesini kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" diye konuştu.

''HEKİM DİYE GEÇİNEN BİRİSİ''

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Eşinin yanında refakatçi olarak kalan İsmail Karakaya (65) ise "'Hekim' diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Söğüt ağacının kabuklarını kurutup, yakarak toz haline getirmişler. Bu toz bel başta olmak üzere ağrı olan yerlere sarılarak tedavi ediliyormuş. Hanım da bunu uygulayınca dizinde yanık oluştu. Tedavi randımanlı olmadı. Biz de hastamızı Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Erzurum'a sevk ettiler. Burada gereken tedaviye başladılar" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
menisküs Ağrı
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