Ağrılarınızı azaltıp zamanla geçirecek en iyi ağrı ve ısı bantları

Bel, sırt ve omuz gibi bölgelerde yer alan kasların ağrıması durumunda öncelik, hekime başvurmak. Ancak duruş bozukluğu, yanlış uyku pozisyonu gibi nedenlerle meydana gelen ağrılar için kullanılabilecek yardımcılar arasında ağrı ve ısı bantları yer alıyor. "Ağrı bandı nedir?" derseniz kısaca bahsedelim. Ağrı bantları, ağrıyan bölgeye yapıştırılıp bir süre bekletildiğinde cildinize ısı ya da soğutucu etki yayıyor ve kasların gevşemesi sağıyor. Herkesin ihtiyaç duyabileceği ağrı bantlarını merak ediyorsanız gelin, yazımıza birlikte göz atalım.

1. Bel, boyun ve omuz ağrıları için

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Bel, boyun, bacak, sırt ve omuz gibi bölgelerde hissedilen ağrının hafifletilmesi için ihtiyaç duyacağınız ısı terapisini StopEver Thermal Hot ile sağlayabilirsiniz. 8 saat süren ısı etkisiyle gün içerisinde normal işlerinizi sürdürmeye devam ederken bir yandan da ısı terapisine devam edebilirsiniz. Muadillerinin aksine herhangi bir koku içermeyen ve kolay uygulanan ısı bandının içerisinde 2 adet terapi plasteri yer alır. Kan dolaşımını hızlandıran ürünü günde maksimum 8 saat kullanmalısınız. Uygulama yaptığınız bölgeyi anında ısıtan ve gün içerisinde konforla kullanabileceğiniz ısı bandını mutlaka deneyin!

2. Ani durumlarda kullanmak için

Bel ve sırt gibi bölgelerde hissedilen, herhangi bir hastalık nedeniyle gerçekleşmeyen ağrılarınızı hafifletmek ve gününüzü çok daha iyi geçirmek isterseniz VoltaPatch Isı Bandı'nı denemenizde yarar var. Ambalaj içinde iki adet ısı bandı mevcut. Ürün, hiçbir şekilde ilaç içermez. Ayrıca kullanım sırasında sizi rahatsız edecek ağır bir koku yayılmasına da neden olmaz. Tamamen kokusuz özelliği sayesinde dış mekânlarda da güvenle kullanabileceğiniz en iyi ağrı bandı çeşitleri arasında yer alır. "Ağrı bandı bele nasıl yapıştırılır?" derseniz oldukça kolay. Bandın üzerindeki koruyucu şeridi çıkarıp temiz ve kuru cildinize yapıştırmanız yeterli.

3. Regl dönemlerinde yaşadığınız ağrıları hafifletin

Regl dönemlerinde yaşanan karın ağrılarının ve krampların önüne geçmek için StopEver Lady Comfort Isı Bantları'nı başucunuzdan eksik etmeyeceksiniz! Özellikle reglin ilk günlerinde yoğun hissedilen ve gerginleşmiş kas kramplarını gidermek istediğinizde 8 saate kadar ısıtıcı etki gösteren ısı bantlarını kullanabilirsiniz. Ultra ince yapısıyla kullanım sırasında rahatsız etmez ve ihtiyaç duyduğunuz doğal ısıl terapi etkisini göstermeye devam eder. Regl dönemlerinde kullanılan sıcak su torbası yerine tercih edebileceğiniz ısı bantlarıyla çok daha konforlu bir regl dönemi geçirebilirsiniz. Üstelik ısı bandını soğuk havalarda ısınmak için de tercih edebilirsiniz.

4. Migren ataklarına soğutucu destek

Zaman zaman uğrayan ve saatlerinizi, günlerinizi mahvedecek kadar şiddetli hissedilen migren ağrılarını rahatlatmak ister miydiniz? Soğutucu hidrojel plaster bantlardan oluşan ve etkisi 6 saate kadar devam eden StopEver Migraine Patch Migren Bandı'nı ilaçlarınıza ilave olarak kullanabilirsiniz. Su damlatmaması, kaymaması ve uzun süreli soğutucu etki göstermesi ile çekilmez migren ağrılarını dindirmek istediğinizde başvurabileceğiniz bantları, çocuk ve yetişkinlerde ateş düşürücü etki için de kullanabilirsiniz. Kolay uygulanan ve migren tedavisinin en iyi yardımcıları arasında bulunan migren bantlarını yanınızdan ayırmayacağınıza hiç şüphemiz yok!

5. Geniş yüzeyler için sıcak terapi kuşağı

Omuz, boyun ya da belinizi tamamıyla etkileyen bir kas ağrısı şikâyetiniz bulunuyorsa daha geniş yüzeyler için üretilen ürünleri tercih edebilirsiniz. "En iyi ağrı bandı hangisi?" derseniz StopEver Thermal Hot Pro Sıcak Terapi Kuşağı'nı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün, uygulandığı geniş yüzeylere anında sıcak etki vermeye başlar, kan dolaşımını hızlandırır ve bölgedeki ağrıları hafifleterek rahatlatır. Kan dolaşımını hızlandıran ürünün etkisi 8 saat boyunca devam eder. Tüm cilt yüzeyine kolayca yapışarak gün içerisinde sizi rahatsız etmeyecek ağrı giderici bantla daha rahat hareket edebilirsiniz.

6. Spor öncesi soğuk ve sıcak kompres için

Ağrı bandı kullanımı duruma göre değişmekle beraber sıcak ve soğuk olmak üzere iki farklı çeşidi bulunur. StopEver Diamond Touch ise her iki ihtiyaca yanıt vermek üzere üretilmiş bir ürün desek yanlış olmaz. Özellikle spor sonrası meydana gelen şişlikler, zedelenmeler, burkulmalar ve kas travmaları gibi ağrı yapan durumları gidermek istediğinizde soğuk kompres özelliğinden, diğer kas ağrısı problemlerindeyse sıcak özelliğinden yararlanabilirsiniz. Soğuk özellik için ürünü buzdolabında bekletmeli, sıcak özellik içinse ısıtmalısınız. Uzun velcro kuşağa sahip XL boyutu ile ürünü ağrı kesici diz bandı olarak da kullanabilirsiniz.

7. Sağlığını her zaman önemseyenlere

"Bitkisel ağrı bandı nedir?" diye merak edenler için hemen yanıtlayalım! Kas gevşetici ve ağrı kesici olarak kullanılan medikal ağrı bantlarının içerisinde ilaçlar yer alırken bitkisel ağrı bantlarının içerisinde ginseng ve germanyum gibi doğal ağrı kesici bileşenler bulunur. Bu durumda kimyasallara maruz kalmadan ağrı bantlarını kullanmak mümkün hale gelir. Tercihini bitkisel ürünlerden yana yapanlara önerebileceğimiz en iyi ürünlerden biri, Life Band Ağrı Bandı. Eğer "Ağrı bandı nasıl yapıştırılır?" derseniz ağrıyan bölgenin temiz, tüylerden arındırılmış ve kuru olmasına dikkat etmeniz ardından cilde direkt yapıştırmanız yeterli!

8. Kas zedelenmesine bağlı ağrılar için soğuk ağrı bandı

"Ağrı bandı ne işe yarar?" diye merak edenler için hemen belirtelim. Ağrı bandı, spor gibi herhangi bir hastalığın neden olmadığı kas ve eklem ağrısı çekenlere doğal, pratik ağrı kesme yöntemi olarak kullanılır. Bazı durumlarda sıcak kompres gerekirken bazı durumlarda soğuk terapi en uygun seçenek olur. StopEver Maxi Cold ise soğuk terapi gereken kas kramplarında kullanılır ve travmalar nedeniyle meydana gelen ağrıları gidermeye yardım eder. Uygulandığı bölgede hızla soğutucu etki gösterir. Etkisi 3 saate kadar devam eder. Eğer "Ağrı bandı dize nasıl uygulanır?" diye merak ederseniz hemen açıklayalım. Temiz ve kuru diz bölgesinin ağrı noktasını saptayın. Ağrı bandının yapışkanlı kısmını ayırıp ağrıyan bölgeyi kapsayacak şekilde tıpkı yara bandı gibi yapıştırın. İşte bu kadar kolay!

9. Tedavi olurken bile güzelliğe önem gösterenler için

Kas ve eklemlerinize destek sağlarken aynı zamanda yaşadığınız acıyı da minimuma indirecek desenli ağrı bandı arayışındaysanız ROCKTAPE Kinesiyoloji Bandı'nı mutlaka denemelisiniz. Lateks ve çinko içermemesi, hipoalerjenik olması, ultra güçlü yapışkan formu ve suya dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanmanızı gerektirecek durumlarda ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kinesiyoloji bandı kas ağrılarını azaltmakla kalmaz ödemin neden olduğu şişliklerin de azalmasına yardım eder. Suya dayanıklı yapısıyla 2 ila 7 gün arasında kalabilir. Böylece spor yaparken hem kaslarınıza destek sağlayabilir hem ağrısız günlerin keyfini çıkarabilirsiniz!

10. Daima elinizin altında kalmasını isteyeceksiniz

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Sık sık sırt, bel ağrısı yaşıyorsanız ve bu durum gündelik yaşamınızı fazlasıyla zorluyorsa tek kullanımlık WUNDmed Natürliches Warme Pflaster Isı Bandı'na ecza dolabınızda mutlaka olmalı. Sırt, bel ve omuz gibi bölgelerde hissedilen ağrının giderilmesine yarayan ısı bandının etkisi yaklaşık 8 saat sürer. Kuru ve temiz cildinize son derece kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz ısı bandının dışarıdan hiç belli olmaması, gün içerisinde kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. "Ağrı bandı kaç gün kalmalı?" diye merak ederseniz bu ürünleri gün içinde 8 saatten uzun süre kullanmamanız gerektiğini hatırlatalım.