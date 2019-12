Ağrılı Aile, Talesemi hastası çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor

"İlk çocuğum kucağımda can verdi"

İl çocuğunu da maddi imkânsızlıklar sebebi ile tedavi ettiremedikleri için kaybettiklerini ifade eden gözü yaşlı Anne Akpolat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir tane çocuğumu bu hastalıktan kaybettim. Bu oğlumu da kaybetmek istemiyorum. !4 yıldır bu çocuğumun tedavisi için uğraşıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok. Büyüklerimize sesleniyorum. Çok zorluklarla bu güne getirdik. Çok büyük zorluklarla çocuğumuzu bu güne getirebildik. Hiçbir maddi gelirimiz yoktu. Köyde yaşıyorduk. Buraya çocuğumuz için geldik. Evimiz kira. Küçük kızımın iliği uyumlu çıktı. Bunun için İzmir’de tedavi olunması gerekiyor. Ama maddi durumumuz buna el vermiyor. Çocuğumuzu götüremiyoruz. Dört çocuğumuz var bir tanede öldü. O çocuğumu da maddi imkansızlıklardan dolayı götüremedik ve çocuğum gözlerime baka baka can verdi. Bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Bir anne olarak sesime kulak versinler. Ben büyüklerinde destek bekliyorum. Çok cefa çektik, çok zorluk çektik. Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettik. Ama bu nokta da sesimi duysunlar. Büyüklerimden destek bekliyorum. Çocuğuma bu nakil olmasa iki üç yıl içinde kaybedeceğiz. Şu anda gittikçe eriyor çocuğum. Hastalık etkisini gösteriyor. Şu an 15 yaşında bu şekilde tedavi olmasa 18 yaşına kadar kaybedebiliriz. Büyüklerimize sesleniyorum. Bize destek olsunlar. Bir anne olarak beni duysunlar”