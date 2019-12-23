Ağrılı Aile, Talesemi hastası çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor

Ağrı’da 15 yıl önce bir çocuklarını halk arasında ‘Akdeniz Anemisi’ olarak bilinen, Talesemi hastalığından dolayı kaybeden Haydar ve Bircan Akpolat çifti, aynı hastalığa yakalanan 3 çocuklarının tedavisi için uzanacak bir yardım eli bekliyor

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi’nde oturan ve akraba evliliği yapan Akpolat ailesi, 15 yıl önce bir çocuklarını Talesemi hastalığına kurban verdi. Ardından 4 çocukları daha olan çiftin yapılan kontrollerinde anne ve baba dâhil olmak üzere 3 çocuklarında da aynı hastalığa rastlandı. Anne baba ve 2 çocuğun taşıyıcı olduğu belirlenirken, 15 yaşındaki Hüseyin Akpolat için ilik nakli gerektiği doktorlar tarafından aileye iletildi. Çiftin en küçük çocuğu olan Öznur’da bu hastalığa rastlanmazken, minik kız abisinin umudu oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda Öznur’dan alınacak iliğin abisi Hüseyin’e yüzde yüz uyduğu belirlendi. Bunun üzerine Kızları Öznur’dan yapılacak ilik nakli ile oğulları Hüseyin’in kurtulacağı konusunda umutları artan Akpolat çifti, bu mutluluğu yaşayamadan maddi sıkıntılarını çözme telaşına düştü. İmkânsızlıklar nedeni ile naklin yapılacağı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gidemeyen Akpolat çifti, burada yapılacak ameliyat ve sonrası için hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini bu hastalığa bir çocuklarını kurban verdiklerini belirten baba Haydar Akpolat, bir çocuğunu daha kaybetmek istemediğini söyledi. İzmir’e gidip tedaviyi başlatmaları için maddi durumunun yetersiz olduğunu anlatan Baba Akpolat, destek istedi.

Yaşlı gözlerle bir çocuğunu hastalığa kurban verdiğini, bu çocuğunu da aynı hastalığa kurban vermek istemeyen Anne Bircan Akpolat ise yıllardır hem hastalıkla hem de maddi imkânsızlıklarla mücadele ettiklerini dile getirdi. Çocukların yeterince beslenemediğini de belirten Anne Akpolat, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, kentin Valisi, Milletvekili ve Belediye Başkanı’na çağrıda bulunarak yardım istedi.