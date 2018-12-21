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Ağrılı öğrenciler kasiyersiz "Dürüst Manav"da alışveriş yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Bir okulda öğrencilere dürüstlük ve güvenirlik kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında bir okulda oluşturulan kasiyersiz "Dürüst Manav"da öğrenciler kumbaraya para atarak alışveriş yapıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin: "Öğrenciler istedikleri meyveyi buradan alıp hem sağlıklı besleniyor hem de alışveriş yapıyor"

Ağrı'da bir okulda öğrencilere dürüstlük ve güvenirlik kazandırmak amacıyla oluşturulan ve kasiyer bulunmayan "Dürüst Manav"da alış veriş yapan öğrenciler, kumbaraya para atıp istediği meyveyi alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beslenme dostu okul ve değerler eğitimi projeleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda öğrencilere "Dürüst Manav" oluşturdu.

Okul idaresi, öğretmen ve kantincinin öğrencilere güvendiğini göstermek için oluşturulan manavda, öğrenciler teneffüs ve öğle aralarında alış veriş yapıyor.

Muz, elma, armut ve mandalina bulunan manava gelen öğrenciler parayı kantinci yerine buraya bırakılan kumbaraya atıyor.

Bu uygulama ile öğrencilere küçük yaşta alış veriş ve sorumluluk kültürünün yanı sıra dürüstlük ve güvenirlik davranışının kazandırılması hedefleniyor.

Okulu ziyaret eden Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğrencilerle bir araya gelerek manavı ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet edip manav bölümünden meyve satın alan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere dürüstlük gibi değerleri aşılamak adına projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeden oldukça memnun olduklarını kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde eskiden şehrin belirli bölgelerinde ihtiyaç sahipleri için insanlar oraya paralar bırakırlarmış ve ihtiyacı olan insanlar oraya gidip ihtiyaçları kadar alırlarmış. Biz de Osmanlı torunları olarak bunu gerçekleştirebileceğimizi düşündük. Dolayısıyla okullarımızda Dürüst Manav ve dürüstlük alış-verişi adı altında bir proje başlattık. Bu okulumuz da bu projeyi çok güzel uygulayan okul."

- "Uygulama kentteki tüm okullara yayılacak"

Tekin, uygulama ile öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanı bulduğunu da aktararak, "Öğrenciler istedikleri meyveyi buradan alıp hem sağlıklı besleniyor hem de alışveriş yapıyor. İnşallah bu uygulamayı Ağrı genelinde tüm okullara yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrenciler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendi başlarına meyve almanın kendilerine sorumluluk kazandırıp güven aşıladığını ifade etti.

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