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Ağrılı öğrencilerden Mehmetçik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

Ağrılı öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek ile moral vermek için yazdıkları mektupları ve annelerinin ördüğü giysileri Mehmetçik'e ulaştırılması için jandarmaya teslim etti

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

Sultan Melikşah İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, harekata katılan askerlere destek vermek için ellerine aldıkları Türk bayrakları ve pankartlarla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Minik öğrenciler, Mehmetçik için annelerinin elleriyle ördükleri giysileri, Kur'an-ı Kerim ve yazdıkları mektupları bölgede görev yapan Mehmetçik'e ulaştırması amacıyla İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Gürses'e teslim etti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Gürses, çocuklara çeşitli hediyeler vererek jandarma araçlarını tanıttı.

- Lise öğrencilerinden anlamlı program

Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla okulun mescidinde program düzenledi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, kız öğrenciler birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Okul idarecileri tarafından hazırlanan proje kapsamında okulda şehit köşesi oluşturularak dersliklere şehitlerin ismi verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmi Karaoğlan, kurum amirleri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı mehmetçik öğrenciler

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