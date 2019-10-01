HABER

Ağrılı öğrencilerin sinema mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

Ağrı'da 2 bin öğrenci sinema tırı ile ilk kez beyaz perdeden film izlemenin mutluluğunu yaşadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ağrı Belediyesi iş birliğiyle kente gelen sinema tırında bugüne kadar sinemaya gitmeyen öğrenciler için gösterim düzenlendi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan'ın girişimleri sonucu kente gelen sinema tırı, 15 Nisan, Atatürk ve İsmet Ömeroğlu ilkokullarında öğrencileri sinemayla tanıştırdı.

Mobil sinema tırında 3 gün boyunca toplam 2 bin öğrenci gruplar halinde ilk kez beyaz perdede 6 film izledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle çocuklara gezici sinema tırında sinema izletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında yapacakları projeler ve çalışmalar ile her bireye hitap edecek bir belediyecilik ortaya koyacaklarını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Hem eğlenme hem de sosyal belediyecilik anlamında sinema ilimizde her kesime ulaşmıyor. Biz Ağrı Belediyesi olarak bir nebze de olsa öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak için Bakanlığımız iş birliği ile gezen sinemayı ilimize getirerek öğrencilerimizle buluşturduk. Çocuklarımızı mutlu etmek, sosyalleşme alanı açmak ve kişiliklerinin pozitif yönde gelişimine katkıda bulunmak için sinema kültürü ile tanışmalarını sağladık."

Sinemayla tanışan öğrenciler yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a teşekkür etti.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Başkent’in yolları çizgilerle daha güvenliBaşkent’in yolları çizgilerle daha güvenli
MSB: Haftanin’e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiMSB: Haftanin’e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı beyaz perde Gezen Sinema Tırı öğrenci tanışma

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

İBB devralmıştı! Otogarda değişim başladı: Hepsi yıkıldı

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Komedyen Atalay Demirci'ye hapis istemi

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu! İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.