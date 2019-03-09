Ağrının bilinmeyenleri açığa çıktı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ‘Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyumda ulusal ve uluslararası isimler ağrı algısını ve boyutlarını tartıştı. Sempozyumda ağrı tedavisinde yeni bir yaklaşım olan Entegre Kinetik Nöroloji (IKN) de ele alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’ santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. İşlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısının yanı sıra ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, entegre kinetik nöroloji, alanında uzman isimler tarafından aktarıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fizyoterapist Hülya Şişli ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp yaptı. “İNSAN ÇIRAKSA, AĞRI ONUN USTASIDIR”

Dr. Hülya Şişli, gerek duyusal gerek çevresel faktörler açısından ağrının önemli olduğuna vurgu yaparken, Prof. Dr. Nilgün Sarp ise sempozyumun kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarp; “Fransız şair Alfred de Musset, ‘İnsan çıraksa ağrı onun ustasıdır’ demiş. Buradan hareketle hemen her disiplin ağrının boyutlarını çağlar boyu incelemiş ve farklı verileri ortaya koymuştur. Tüm bu çalışmaların arasında fizyoterapi açısından ağrı, yol gösterici niteliği nedeniyle son derece önemli bir konumdadır” dedi. “AĞRI SADECE FİZİKSEL DEĞİL” Açılış konuşmalarının ardından ilk oturum, Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya ‘Kronik Ağrılı Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında İşlevsel Egzersiz Prensipleri’ başlıklı konuşmasında, ağrının nörofizyolojisini ve biomekanizmalarını anlatarak, işlevsel egzersizde ağrının nasıl yol gösterici olduğunu açıkladı. Sonrasında, Eczacıbaşı Spor Kulübü Fizyoterapisti Uzm. İlkay Koç, ağrıya felsefi açıdan yaklaşmak gerektiğini savundu. Koç, “Bir sistemin felsefesini kavrarsanız, gelişiminizi sınırsız kılarsınız. Ağrıyı nörobilim, fizyoloji, nöropsikiatri, davranış bilimleri ve ağrı bilimi gibi birçok farklı disiplin inceliyor. Milyonlarca sinaps, milisaniyeler içinde mükemmel bir elektrik akışı sağlayıp vücudun her köşesinden sinyaller alıyor. Dolayısıyla bu süreci sadece fiziksel olarak ele almak mümkün değil” dedi. Bunun yanı sıra Koç, öğrencilere ağrı modellemelerini okumalarını tavsiye etti.