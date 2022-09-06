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Ağrı'nın bostanlarında ürün bolluğu yaşanıyor

06.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Nurettin Alagöz: - "İlimizde kavun, karpuz, fasulye, salatalık, domates ve biber başta olmak üzere her şey yetişiyor. Şu ana kadar en verimli ürünlerimiz karpuz ve salatalık oldu. Verimimiz bu sene üretim önceki yıllara göre çok iyiydi"

Ağrı'da hasada başlanan bostanlardaki verim artışı üreticiyi sevindirdi.

İlkbahar yağışlarının da etkisiyle tarım ürünlerinde verimin arttığı kentte, il merkezi başta olmak üzere Doğubayazıt ilçesi ve köylerdeki bostanlarda bir süre öne başlayan hasat devam ediyor.

Çiftçiler aylarca bakımını özenle yaptıkları bostanlarında yetiştirdikleri organik soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, biber, kuru fasulye, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği gibi çok sayıda ürünün hasadını yapıyor.

Önceki yıllara göre bu yıl daha fazla verim elde eden çiftçiler, ürünlerini satarak aile ve il ekonomisine katkı sağlıyor.

Hasadın devam ettiği bostanlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

Doğubayazıtlı çiftçi Musa Koç, AA muhabirine, 30 dekarlık araziye kurdukları bostanda yetiştirdikleri ürünlerin çok lezzetli olduğunu ve bahçeyi daha da büyütmek istediklerini söyledi.

Bu sene hasadın daha verimli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Bu bahçede üretim günden güne daha verimli oluyor. Daha önceleri bu alan çorak arazi olduğu için işlendikçe güzelleşiyor. Toprağın daha verimli olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üretime devam diyoruz. Yeşillik kısmında 10 çeşit sebze üretiyoruz. Domates, kavun, karpuz ve 4 farklı biber üretiyoruz. Burada bir evin ihtiyacı olan her şey var. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Bahçede hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hasada başlama sevinci yaşıyoruz. Önceleri arazinin acemisiydik. Bu seneki yağışlar bahçemizi olumlu etkiledi. Bu sene daha iyi hasat bekliyoruz. Hasadımız devam ediyor."

İl merkezinde bostanı bulunan Nurettin Alagöz ise 50 dekarda çeşitli ürünler yetiştirdiklerini anlattı.

Ürünleri aileleriyle hasat ettiklerini ifade eden Alagöz, "Bostanımızı ilkbaharda kurduk. Hasat da eylül ayında ancak bitiyor. İlimizde kavun, karpuz, fasulye, salatalık, domates ve biber başta olmak üzere her şey yetişiyor. Şu ana kadar en verimli ürünlerimiz karpuz ve salatalık oldu. Verimimiz bu sene üretim önceki yıllara göre çok iyiydi. Ürünlerimizi tarlanın kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Herkes gelip buradan ürünlerini alıp gidiyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı bostan üretim

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