Ağrı'nın ilk kadın itfaiye eri

"Mesleğimi çok seviyorum. Hem üniversite bölümünü seçerken hem de atanma tercihini yaparken itfaiyenin tüm dünyadaki önemini bilerek tercih yapmıştım. Hem görevime hem de mesleğime aşığım. Ağrı'da kadın itfaiyeciyi olmak ilk başta yadırgandı. Kadın itfaiyeci gördüklerinde arabanın önünü kesip 'kadın itfaiyeci mi olurmuş?' diyorlardı ama Ağrı'da itfaiyeci olmak her yerde olduğu gibi güzel."

Kadınların bütün sektörlerde olması gerektiğine inandığını vurgulayan İnce, "Her an çıkacak bir olaya karşı arkadaşlarımızla sürekli hazır halde bekliyoruz. Vakalar bize bildirildikten sonra hızlı şekilde ekipmanlarımızı alıp bildirilen adrese doğru yol almaya çalışıyoruz. Tatbikatlar ve hizmet içi eğitimler yapıyoruz. Hem kendimizi daha donanımlı hale getiriyoruz hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için daha yetkin birer itfaiyeci oluyoruz." dedi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatan İnce, "Sonuçta insan hayatı, can ve mal güvenliğini koruyoruz. O yüzden Antalya'dan kalkıp Ağrı'ya gelmek benim için zor olmadı çünkü görevimi yapmak için geldim." diye konuştu.