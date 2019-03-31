Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Taşdemir kazandı.

A\u011fr\u0131'n\u0131n Ta\u015fl\u0131\u00e7ay il\u00e7esinde belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 AK Parti aday\u0131 \u0130smet Ta\u015fdemir kazand\u0131.\nKesin olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re, \u0130smet Ta\u015fdemir bin 246, HDP aday\u0131 Yusuf Alada\u011f bin 109, Saadet Partisi aday\u0131 Salih Arslan 329 oy ald\u0131.PARTNERDemet Evgar'\u0131n ya\u015f\u0131n\u0131 duyan inanam\u0131yor!Burdur'da CHP'li Ercengiz kazand\u0131Bing\u00f6l'de AK Parti'li Ar\u0131kan kazand\u0131
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