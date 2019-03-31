Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmet Taşdemir kazandı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmet Taşdemir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmet Taşdemir bin 246, HDP adayı Yusuf Aladağ bin 109, Saadet Partisi adayı Salih Arslan 329 oy aldı.

