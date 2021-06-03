Ağrısız tedavi doğal bypass nedir, nasıl yapılır?

Kalpte damar sertliği ya da ateroskleroz nedeniyle, kalbi besleyen koroner damarlarda yer yer daralmalar oluşursa, bu damarların kan götürdüğü bölgeler yeterli kan alamıyorsa, açık damarların uzantılarından bu bölgelere kan gelmeye başlar. Açık damarların uzantıları doğal bypasslardır. Kalpte büyük bir damarda ciddi darlık oluşursa, bu damarın kan götürdüğü bölge yeterli kan alamaz. Bu takdirde, açık damarların uzantıları buraya kan getirir. Normalde kalp damarlarının içi geniş, duvarları da gayet düzgün yapıdadır. Fakat ergenlik çağından başlayarak zaman içinde bu damarların duvarlarına kolesterol denilen yağlar ve başka maddeler birikir. Damarın boşluğuna doğru çıkıntılar oluşturur. Bunlara biz damar sertliği plakları deriz. Bu plaklar büyüdükçe kan akımını engellemeye başlar. Bu büyüyen plaklar bir damar çapının yüzde 70'den fazlasını daraltırsa, o damardan geçen kan yeterli olmamaya başlar. O kişi yokuşlarda, merdivenlerde göğüs ağrısı hissetmeye başlar. Bu darlık olan noktada bir kan pıhtısıyla tam akım kesilecek olursa, kalp krizi denilen durum oluşur. Bir damarda kalp krizi olduğu zaman, bu bölge tamamen kansız kalır ve hayatiyetini yitirir.

Kişi tam tıkanma sırasında hayatta kalabilirse, etraf damarlardan gelen uzantılar varsa, buraya kan getirir ve buradaki hasarın daha az olmasını sağlar. DOĞAL BYPASS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? Doğal bypass tedavisi için, vücudun belden aşağısına, baldırlar, uyluklar, kalçalar düzeyinde, bacakları kaplayacak genişlikte sargılar sarılır. Bu sargıların içerisinde hava torbaları vardır. Bu hava torbaları, hortumlarla basınç kompresörlerine bağlanır. Hastaya ayrıca elektro kardiyogram bağlanır. Kalbin ne zaman kasıldığını, ne zaman gevşediğini kaydederiz. Cihazın bilgisayarı yardımıyla, sarılan sargıların kalp atışlarının uygun zamanında şişmesini ve uygun zamanında boşalmasını sağlarız. Hastanın kalbi dakikada kaç kere atıyorsa, o kadar kere bu sargılar şişer ve boşalır. Şiştiği zaman belden aşağısını sıkıştırır, gevşediği zaman bu sıkıştırma işi kalkar. Sıkıştırdığı zaman, adeleler ve adelelerin içerisindeki damarlar da sıkışır ve atardamar kanı kalp yönüne hareket eder. Kalpten çıkan ana atardamarın bulunduğu bölgede, aşağıdan gelen kanın bir yığılması olur. Bu da damarların genişlemesine, damarların uzantıları olan daha ince damarların da genişlemesine ve yeni kılcal damar oluşuyla kalbin damar ağzının zenginleşmesini sağlar.

Doğal bypass oluşumunun yanı sıra, hızlanmış kan akımıyla, atardamarların iç yüzeyinde yararlı bir masaj etkisi oluşur. Bu şekilde damar sertliğinin olması önlenir ve geciktirilir. Vücutta doğal kök hücre aktivitesini arttırarak hücre yenilenmesini sağlayıcı bir etkisi de vardır. Çok yönlü etki gösteren bir tedavi yöntemidir. En önemli etkisi kalpte damar ağını zenginleştirerek doğal bypasslar oluşturmak olduğu için, doğal bypass tedavisi adını veriyoruz. Ama kalp ritmiyle uyumlu bir uygulama olduğu için de, ritmik masaj tedavisi de diyoruz. DOĞAL BYPASS TEDAVİSİ SIRASINDA AĞRI HİSSEDİLİR Mİ? Doğal bypass tedavisi sırasında hiçbir ağrı ya da acı hissedilmez. Tansiyon aletinin kol sargısını şişirdiğiniz zaman kolunuzda bir baskı hissettiğiniz gibi, belden aşağısında da aynı baskı hissi hissedilir. Kalbin dakikada atım sayısı kadar, belden aşağısı sıkışır ve gevşer. DOĞAL BYPASS TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER? Doğal bypass tedavisi, günde 1 saatten toplamda 35 saatlik bir tedavidir. Bu şekilde doğal bypass tedavisi kürü oluşturulur. Bu tedavi genellikler koroner kalp hastalığında, yorulunca göğüs ağrıları olan hastaların rahatlamasına ve o ağrıları hissetmemelerine, ağrı nedeniyle sık sık dil altı hap alan hastaların ilaçlardan kurtulmasına yarar.