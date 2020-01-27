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Ağrısız ve tıraşsız saç ekimi artık mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Kadın ve erkeklerin ilerleyen yaşlarda karşılaştıkları en büyük problemlerden biri saç dökülmesi ve kelliktir.

Kadın ve erkeklerin ilerleyen yaşlarda karşılaştıkları en büyük problemlerden biri saç dökülmesi ve kelliktir. Bu problemlere karşılık kesin sonuçlar almak isteyen bireylerin tercihi ise saç ekimidir. Bu alanda son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte saç ekimi sırasında hastaların ağrı hissetmemeleri ve tıraşsız saç ekimi mümkün hale geliyor. Hair Center of Turkey saç ekim merkezi de hastalarına bu alanda profesyonel çözümler sunuyor.
Dünyaya da açılım yaparak hem Brezilya’da, hem de Amerika’da şubeler açan saç ekim merkezi, Türkiye’deki şubesinde de çok sayıda yabancı müşteriyi ağırlamaktadır. Dünyanın da tercih ettiği bu saç ekim merkeziden dökülen saçların yeniden ekiminin yapılması dışında, saç mezoterapisi, PRP plazma tedavisi, kaş ekimi, sakal ve bıyık ekimi ve daha birçok hizmet verilmektedir. Büyük bir müşteri kitlesine sahip olan bu özel merkezde ağrısız bir şekilde saçlarla ilgili yaşanan sıkıntılar gideriliyor.

Tıraşsız saç ekimi hizmeti sunuluyor
Normal şartlarda saç ekimi yapmak isteyen kişilerin operasyondan bir hafta kadar önce saçlarını kestirmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından yapılan saç ekimi işleminde doğal görünümden uzaklaşılması ihtimali ortaya çıkıyor. Saç ekimi yapacak doktorun kökleri daha rahat görebilmesi amacıyla yapılan tıraş işlemi yapmadan da Hair Center of Turkey’da saç ekimi hizmeti verilmektedir. Tıraşsız saç ekimi hizmeti yapan bu merkez, hastalarının çok daha kısa sürede rutin hayatına dönmesini sağlamaktadır.

Ağrı duymama garantisi veriliyor
Merkez, önemli bir diğer özelliğini ise saç ekimi sırasında hastalarının kesinlikle ağrı hissetmemesi garantisini vermek olarak nitelendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Hair Center of Turkey CEO’su Sinan Özer, bu konuda merkezlerinin rakipsiz olduğunu söyleyerek, saç ekimi sektöründe oldukça iddialı olduklarını vurguladı. Özer ayrıca saç ekimi yaptırmaktan sırf ağrı yaşamamak için vazgeçen hastaları ücretsiz muayene için Ataköy’de yer alan merkeze davet etti.

Dev tesislerde hastalara elit hizmet sağlanıyor
Hijyen konusuna azami ölçüde özen gösterdiklerini ifade eden Özen, “Merkezimiz oldukça geniş bir alana kurulmuş dev bir tesis olmasıyla da herkesi cezbediyor. Resmi web sayfamız üzerinden de merkeze gitmeden önce nasıl bir ortamda saç ekimi yaptırılacağını görmek mümkün. 360 derecelik tur şeklinde merkezin tüm odaları tek tek gezilerek tesis hakkında bir ön fikir oluşturulabiliyor. Saç ekimi dışında epilasyon ve vücut bakımı gibi farklı hizmetler de aynı çatı altında müşterilere sunuyoruz. Tüm bu yönleriyle her geçen gün müşteri ağını genişleterek, önümüzdeki yıllarda hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yeni şubeler açacağız” dedi.

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