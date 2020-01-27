Ağrısız ve tıraşsız saç ekimi artık mümkün

Kadın ve erkeklerin ilerleyen yaşlarda karşılaştıkları en büyük problemlerden biri saç dökülmesi ve kelliktir. Bu problemlere karşılık kesin sonuçlar almak isteyen bireylerin tercihi ise saç ekimidir. Bu alanda son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte saç ekimi sırasında hastaların ağrı hissetmemeleri ve tıraşsız saç ekimi mümkün hale geliyor. Hair Center of Turkey saç ekim merkezi de hastalarına bu alanda profesyonel çözümler sunuyor.

Dünyaya da açılım yaparak hem Brezilya’da, hem de Amerika’da şubeler açan saç ekim merkezi, Türkiye’deki şubesinde de çok sayıda yabancı müşteriyi ağırlamaktadır. Dünyanın da tercih ettiği bu saç ekim merkeziden dökülen saçların yeniden ekiminin yapılması dışında, saç mezoterapisi, PRP plazma tedavisi, kaş ekimi, sakal ve bıyık ekimi ve daha birçok hizmet verilmektedir. Büyük bir müşteri kitlesine sahip olan bu özel merkezde ağrısız bir şekilde saçlarla ilgili yaşanan sıkıntılar gideriliyor.

Tıraşsız saç ekimi hizmeti sunuluyor

Normal şartlarda saç ekimi yapmak isteyen kişilerin operasyondan bir hafta kadar önce saçlarını kestirmeleri gerekiyor. Bu işlemin ardından yapılan saç ekimi işleminde doğal görünümden uzaklaşılması ihtimali ortaya çıkıyor. Saç ekimi yapacak doktorun kökleri daha rahat görebilmesi amacıyla yapılan tıraş işlemi yapmadan da Hair Center of Turkey’da saç ekimi hizmeti verilmektedir. Tıraşsız saç ekimi hizmeti yapan bu merkez, hastalarının çok daha kısa sürede rutin hayatına dönmesini sağlamaktadır.