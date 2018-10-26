"Ağrı'ya beklenen yatırımın yapılmadığı" iddiası

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ağrı'ya bu yıl beklenen yatırımın yapılmadığını ileri sürerek, "Ağrı'ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti." dedi.

Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın sorunlarına değindi.

Taşdemir, bazı yetkililerce "2018'in Ağrı'ya yatırım yılı" olacağının söylenmesine rağmen şehre beklenen yatırımın yapılmadığını savundu.

Ağrı'nın doğalgaz sorununun tam olarak çözülmediğini, yalnızca birkaç mahalleye doğalgaz verilmekle yetinildiğini belirten Taşdemir, "Ağrı'ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti." ifadesini kullandı.

Kentte içme suyu probleminin de yaşandığını, birçok köyde içme suyu şebekesi bulunmadığını anlatan Taşdemir, bölgede vatandaşların halen evlerine bidonlarla su taşıdığını söyledi.

"Ağrı'da sağlık hizmetinin krize dönüştüğünü" savunan Taşdemir, "Ağrı Devlet Hastanesinde bir taraftan inşaat devam ederken diğer taraftan hastalar sedyelerle taşınıyor. Bu görüntü bile utanç verici." diye konuştu.