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"Ağrı'ya beklenen yatırımın yapılmadığı" iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir: - "Ağrı'ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti"

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ağrı'ya bu yıl beklenen yatırımın yapılmadığını ileri sürerek, "Ağrı'ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti." dedi.

Taşdemir, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'nın sorunlarına değindi.

Taşdemir, bazı yetkililerce "2018'in Ağrı'ya yatırım yılı" olacağının söylenmesine rağmen şehre beklenen yatırımın yapılmadığını savundu.

Ağrı'nın doğalgaz sorununun tam olarak çözülmediğini, yalnızca birkaç mahalleye doğalgaz verilmekle yetinildiğini belirten Taşdemir, "Ağrı'ya doğalgaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti." ifadesini kullandı.

Kentte içme suyu probleminin de yaşandığını, birçok köyde içme suyu şebekesi bulunmadığını anlatan Taşdemir, bölgede vatandaşların halen evlerine bidonlarla su taşıdığını söyledi.

"Ağrı'da sağlık hizmetinin krize dönüştüğünü" savunan Taşdemir, "Ağrı Devlet Hastanesinde bir taraftan inşaat devam ederken diğer taraftan hastalar sedyelerle taşınıyor. Bu görüntü bile utanç verici." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da Ağrı'nın sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yolları bulmak için soru önergeleri ve kanun teklifleri verdiklerini belirtti.

Ağrı Dağı'nın, doğa yürüyüşlerine ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara kapatıldığını ve "yasak bölge" ilan edildiğini ifade eden Koç, "İşsizlik ve yoksulluğun dibe vurduğu ilimizde turizm faaliyetlerinin kısıtlanması ve yasaklanmasını anlamak mümkün değildir." dedi.

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