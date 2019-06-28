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Ağrı’ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırısında Uzman Çavuş Adem Tunç (26) şehit oldu.Uzman Çavuş Adem Tunç’un şehit olduğu haberi, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Köş köyündeki ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Ağrı’ya şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırısında Uzman Çavuş Adem Tunç (26) şehit oldu.
Uzman Çavuş Adem Tunç’un şehit olduğu haberi, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Köş köyündeki ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken şehit, evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin son mesajı duygulandırdı
Şehit Adem Tunç’un sosyal medyada anneler günü dolayısıyla annesine yazdığı mesaj ise duygulandırdı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:
“Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.”
Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç’un cenazesinin bugün saat 13.00’te Ağrı’ya getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
TSK’nın resmi internet sitesinden yaşanan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ağrı’ya şehit ateşi düştü

Ağrı’ya şehit ateşi düştü

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