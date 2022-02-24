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Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar! Astım, yüksek tansiyon ve kanser...

24.02.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğanın şifa dolu besinleri hastalıklara çare olurken yedikçe vücutta bir nevi ilaç görevi görüyorlar. Doğal antibiyotikten tutun da ağrı kesiciye, cinsel rahatsızlıklardan tutun da kolesterole kadar aklınıza gelebilecek onlarca hastalığa doğal yöntemlerle karşı koymayı deneyebilirsiniz. Mide bulantısına iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor ve kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Vücut direncini artırıyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Ağrıyı şıp diye keser, libidoyu anında tavan yapar! Astım, yüksek tansiyon ve kanser...

Hepsi birer şifa kaynağı olan besinler yeri geliyor ağrı kesici oluyor yeri geliyor antibiyotik olarak hastalıklara karşı koyuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolu enfeksiyonunu önler. Sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor.

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Ülser, yüksek tansiyon, bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılıyor. C vitamini ihtiyacını gideriyor, içerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik gösteriyor. Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Küçük çocuklarda öksürme, hapşırma, nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda olumlu etki yapıyor.

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor. Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

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ZENCEFİL

Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu. Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Zencefil yağı hem erkeklerde hem de kadınlarda libidoyu artırabilir. Yemeklere ekleme, oral tüketim ve aromatik difüzyon dahil olmak üzere zencefil yağını kullanmanın birçok yolu vardır.

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KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor. Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon, bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin. Ayrıca cinsel hayatınızı düzenlemek için kefir içebilirsiniz. Kefir, dopamin seviyesini arttırmaya yardımcıdır

NAR

Gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve. Bilgili, "1 nar günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik göstermektedir.Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor" diyor.Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

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KIRMIZI BİBER

Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor. Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızı bibere sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık açısından faydalanabilirsiniz.

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KİVİ

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha fazlası var.İçindeki pektin sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA'yı koruyor. Kan şekeri kontrolü için yararlı olan kivi, içeriğindeki lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü dengeliyor.İngiltere'de yapılan araştırmalar küçük çocuklarda öksürme, hapşırma, nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin olumlu etki yaptığını ortaya koyuyor.


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