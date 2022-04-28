Ağrıyı şıp diye keser, vücutta iltihap bırakmaz, bağırsaklara çok iyi gelir! Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. İşte kolayca yapabileceğiniz tam bir antioksidan deposu içecek tarifi…
Yarım veya bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı chia tohumu, yarım bardak ananas (ortalama yarım ananas), 1 muz, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 bardak Hindistan cevizi sütü.
Bu tarifte kullanılan Hindistan cevizi sütü çok faydalıdır. Hindistan cevizi sütü; potasyum, magnezyum gibi minerallerin üretilmesine yardımcı oluyor. İdrar yolunun temizlenmesine yardım ediyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Vücut suyunu muhafaza ediyor, elastikiyet kazanmasını sağlıyor. Sindirim sistemini güçlendiriyor. Hindistan cevizi sütü tazeleyici özelliğe sahiptir.
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