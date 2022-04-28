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Ağrıyı şıp diye keser, vücutta iltihap bırakmaz, bağırsaklara çok iyi gelir! Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

28.04.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan zerdeçalın faydalarının her biri adeta bir mucize gibi etkili. Zerdeçalın ana malzeme olduğu bu antioksidan deposu, mükemmel karışım sayesinde hastalıklara karşı zırh gibi korunacaksınız. Zerdeçallı tarifin içinde, hepsi en az zerdeçal kadar faydaları bitki, meyve ve baharatlar bulunmaktadır. Her bir malzeme içeceğin etkisini daha da artırarak bağışıklığınızın sağlam olmasını sağlamaktadır.

Ağrıyı şıp diye keser, vücutta iltihap bırakmaz, bağırsaklara çok iyi gelir! Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer ve mide problemleri için sıklıkla kullanılır. Tüm parazit ve mikrobik oluşumları önler ve içerdiği antioksidanlar vücuda oldukça yüksek fayda sağlar. Düzenli kullanımda vücudunuzu tüm toksinlerden arındırır. İşte kolayca yapabileceğiniz tam bir antioksidan deposu içecek tarifi…

ZERDEÇALLI KARIŞIM TARİFİ

Yarım veya bir çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı chia tohumu, yarım bardak ananas (ortalama yarım ananas), 1 muz, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 bardak Hindistan cevizi sütü.

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ZERDEÇALLI MUCİZE KARIŞIM NASIL YAPILIR?

  • Tüm malzemeleri blendera alıp güzelce öğütün ve homojen bir karışım elde edin.
  • Her sabah aç karnına tüketin.

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Bu tarifte kullanılan Hindistan cevizi sütü çok faydalıdır. Hindistan cevizi sütü; potasyum, magnezyum gibi minerallerin üretilmesine yardımcı oluyor. İdrar yolunun temizlenmesine yardım ediyor, böbrek taşı oluşumunu engelliyor. Vücut suyunu muhafaza ediyor, elastikiyet kazanmasını sağlıyor. Sindirim sistemini güçlendiriyor. Hindistan cevizi sütü tazeleyici özelliğe sahiptir.

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ZERDEÇALIN FAYDALARI

  • İltihap gidericidir.
  • Sindirim sisteminizi korur, bağırsaklara iyi gelir.
  • Kansere karşı koruma ve tedavi sağlar.
  • Depresyonun etkisini azaltır.
  • Ağrı kesicidir.
  • Alzheimer riskini azaltır


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