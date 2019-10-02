Ağrı'yı termal turizme bağlayacak köprü tamamlandı

Ağrı Valiliğince, İl Özel İdaresine ait olan ve Ağrı-Van kara yolu üzerinde Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında yer alan bölgede geçen yıl yapılan sondaj çalışmalarında 48 derece sıcaklıkta jeotermal kaynağa ulaşılmasının ardından, alanda yapılması planlanan 50 yataklı fizik tedavi hastanesi ile otellerin ulaşımı için köprü inşa edildi.

Jeotermal alanda yapılacak fizik tedavi hastanesi ve otellerin Ağrı'nın turizmini kalkındıracağını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığınca yapılan tahlil sonucunda bu suyun fevkalade sağlık açısından tedavi özelliği yüksek ve kaliteli bir kaplıca suyu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir metreküp suda 285 kilogram tuz var ve onun da ayrı bir tedavi edici özelliği var. Böyle güzel bir alanı biz de artık termal turizme ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak, insanımıza hizmet edecek bir alana dönüştürelim diye çalışmalara başladık. Öncelikle bu alana bizim hızlı erişmemiz lazımdı çünkü bizim iddiamız havalimanına gelen bir misafirimiz jeotermal alandaki tesis ve otellere yürüyerek gelebilecek. Bununda olması için buraya bir köprü lazımdı. İlimizin hem uzunluk açısından hem de ayak açıklığı açısından en uzun köprüsünü yaptık ve bu alanı havalimanı kavşağına bağlamış olduk."

- "Otel yerlerinde yatırımcıların talebi var"

Elban, jeotermal alanın bulunduğu bölgede 800 metrelik sahada imar planını yaptıklarını belirterek, önümüzdeki hafta fizik tedavi hastanesinin temelini atacaklarını dile getirdi.

Ekim ayı içerisinde de günübirlik tesisin temelini atacaklarını aktaran Elban, "Yine diğer otellerin olacağı alanda yatırımcılarımızın talebi var. Dolayısıyla orada da kaplıca otelleri olacak. Bu bölgeyi daha cazip hale getirmek için burada inşallah başka sürprizler de olacak." diye konuştu.

Vali Elban konuşmasının ardından beraberindekilerle köprüden yürüyerek geçip jeotermal alanda incelemede bulundu.

