AGÜ mezuniyet töreninde konuşan Abdullah Gül: “İyi insan olun ve yaptığınız işler insanlığa hizmet etsin”

Bu yıl 2. mezunlarını veren Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) mezuniyet töreni yapıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğrencilere diploma verdi.

Mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol katıldı.

Tören alanına giderken gazetecilerin yeni parti sorusunu yanıtsız bırakan Abdullah Gül, eğitim amaçlı geldiğini ve siyasi konuların yerinde ve zamanında konuşulacağını söyledi.

2010 yılında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi, bu yıl 2. mezunlarını verdi. 133 lisans ve 14 lisansüstü mezun veren AGÜ, en genç 200 üniversite arasında bulunuyor. Abdullah Gül, mezuniyet töreninde öğrencilere eğitimden sonraki hayatları için tavsiyelerde bulundu.

Vizyonunun her zaman iyi bir üniversite ve iyi eğitim görmüş öğrenciler olduğunu söyleyen 11. Cumhurbaşkanı Gül, “İsmimi taşıyan bir üniversitenin açılışında nasıl bulunduysam, mezuniyetinde de her zaman bulunmak benim için bir heyecan. Ben burayı hep AGÜ diye konuşalım ve herkesin aklında böyle kalsın istemiştim. Bu üniversiteyi kurarken vizyonumuz, amacımız burada da tekrarlandı. Amacımız iyi bir üniversite kurmaktı. İyi bir üniversite nasıl olur onu bilenlerle toplanıldı ve konuşuldu. İyi bir üniversitenin Kayseri ve Türkiye’ye hediye olacağına hep inandım. Bütün hayatımda eğitimin altını çok çizdiğim için, her şeyin başının eğitim olduğuna inandığım için bunu çok destekledim. Adımı taşıyan bir üniversite olunca da bununla ilgili bütün düşüncelerimi ilgililere aktardım ve neticede bugün bu güzel üniversite ortaya çıktı. Buradan diploma alacak öğrencilerin birçok alternatifleri vardı ve 20 binlerden geldiler buraya. Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Bunun için başta rektör olmak üzere, herkese çok teşekkür ederim. Bu üniversitenin giderek kendini çok daha fazla ispatlayacağından eminim çünkü bu alt yapı oluşturuldu” dedi.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gül, “En başında şunu söyleyeceğim, her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. O yüzden iyi insan olun ve bunun yanında dürüst ve emin insanlar olun. Şeffaf olun ve şunu unutmayın ki, en büyük güç şeffaflıkta. Hiçbir şey gizli olmasın ve çok aykırı fikirleriniz olursa da onu çok şeffaf bir şekilde savunun. Yaptığınız işler daima insanlara hizmet etmek amacıyla olsun. Prensipli ve ilkeli olun, hep değerleriniz olsun. Günlük başarıların peşinde hiç koşmayın, başarılarınız hep uzun vadeli olsun ve sadece size değil bütün insanlığa hizmet edecek başarılarınız olsun. Bütün bu duygularla bir kez daha yeni mezunları tebrik ediyorum ve hayat boyu başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kurulduğu sene herkesin kafasında soru işareti olan ama şu an risk alan öğrencilerin kazandığını belirten Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise, “Sizlerin huzurunda asistan arkadaşlarımıza, araştırma görevlileri ve okutman arkadaşlara da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmadan bu kaliteli eğitimi bizim öğrencilerimize sunmamız mümkün değildi. Hatırlarsanız bundan 5 yıl önce, yine bir Temmuz günü tanıtım için üniversitemize geldiğinizde hepiniz ürkek ve çekingendiniz ve birçoğunuz ailelerinizle beraber geldiniz. Hepiniz çekingendiniz ve bunu bizler de hissediyorduk. ’AGÜ nasıl bir üniversite olacak, acaba burada iyi bir eğitim alabilecek miyim, mezun olunca ne yapacağız’ gibi bir takım sorular yönlendiriyordunuz. Biz de sizlere üniversitemizin vizyonunu ve gelecekte nasıl bir insan yetiştirmek istediğimizi anlatmıştık. Sizler risk aldınız, inandınız ama kazandınız. Bu kazanımlarınızı ileride daha fazla hissedeceksiniz. Bu sene mezun olacak olan arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 25’i, şu anda en az bir iş teklifi almış durumda. AGÜ 2010 yılında kurulurken 156 üniversite vardı. 2013 yılında benim gelmemle beraber, öğrencileri ilk aldığımızda 180 civarında üniversite vardı. Bu kadar çok sayıda üniversitenin olduğu bir ortamda şu soru vardı, Anadolu’da kapasitesi yüksek ve İngilizce öğretim verebilen bir üniversite çıkabilecek miydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere, vakfımız ve şehrimizin de büyük desteği ve çok değerli idari personelimizle bu günlere geldik” dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve Abdullah Gül tarafından öğrencilere diploma ve plaketleri verilerek tören sona erdi.