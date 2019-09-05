Ağustos ayında Demet Akalın zirvede

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre, Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı. Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçtiğimiz ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi. Rapora göre Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç ise Ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ikinci ismi oldu. ‘Demet Akalın’a otoyol tepkisi’

Yaptığı paylaşımlar ile magazin gündemine adından sıkça bahsettiren Demet Akalın, Yalova’da verdiği konser sonrası, Çeşme-Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos’ta hizmete giren otoyolu tercih etti. Ünlü popçu İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate indiren otoyol hakkında sosyal medya üzerinden; “Yeni yol mis” övgüsünde bulundu. Söz konusu olayda bir milletvekili Demet Akalın’ın yasal hız sınırını aştığını iddia ederek savcıları göreve davet etmesi oldu. Magazin camiasına konu olan olaylarla birlikte Demet Akalın 4 bin 446 habere konu olarak Ağustos ayı magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu.

‘5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti’

Bir süredir boşanacakları iddiası ile magazin gündeminde sıkça kalan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. Beykoz Adliyesi’nde boşanan çift, 5 yıllık evliliklerini, 5 dakikada sonlandırarak anlaşmalı olarak boşandı. Adliyeden kol kola çıkan çift; "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı. Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık" açıklamasında bulundu. MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın Adliye çıkışında yürürken zorluk çektiği ise sevenlerinin gözünden kaçmadı. 3 bin 551 habere adını yazdıran Serdar Ortaç, magazin gündemini en çok meşgul eden ünlülerden olarak listede ikinci sırada yer aldı. ‘Haluk Levent İzmir’in dağlarında çiçekler açtıracak’

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent; İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan ve Seferihisar’a da sıçrayarak 500 hektarlık alanın yok olmasına yol açan yangınla ilgili de sorumluluk üstlendi. AHBAP kurucusu Levent, öneride bulunarak “Eylem lazım, pratik lazım, güç olalım, ranta fırsat vermeyelim, Bakanlıktan tarih alalım, İzmir’in dağlarına fidanları dikelim” çağrısında bulundu. Haluk Levent’in bu önerisine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ından da destek geldi. İzmir’i yeniden yeşillendirmek için ücretsiz konser verecek olan Haluk Levent’e sanat camiasından da destek gecikmedi. 9 Eylül’de verilecek konsere, Hayko Cepkin, Buray, Betül Demir, Derya Uluğ, Zeynep Bastık, Gazapizm, Serap Yağız, Anıl Piyancı, Oğuzhan Uğur, Niyazi Koyuncu, Gripin, Halil Sezai gibi birçok sanatçı da katılacak. Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve binlerce yardıma ihtiyaç insana uzattığı el ile sevenlerinin bir kez daha gönlünü kazanan şarkıcı, 3 bin 530 habere konu olarak Ağustos ayının en çok konuşulan ünlülerinden oldu.