Ağustos ayında en çok kayyum atamaları konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, kayyum atamaları siyaset gündeminde en çok konuşulan konu olurken, Ahmet Davutoğlu ve ikinci sevkiyatı başlayan S-400’ler de siyasi gündemde üst sıralarda yer alan başlıklar arasındaydı.

MTM’nin siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede, ay boyunca en çok konuşulan konunun Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinde yapılan kayyum atamaları olduğu belirlendi. Ahmet Davutoğlu ise Sakarya’da yaptığı açıklama ile çok konuşuldu. Son 3 aydır siyaset gündeminden inmeyen S-400 füze sistemi, Ağustos ayında da siyaset gündeminde sıklıkla yer aldı.

3 ilde kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarını görevden aldı. Belediye başkanlarını "Terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının amaçları için çalışmakla" itham eden Bakanlık, illerin valilerini belediye başkan vekili olarak atadı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın “Terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu”, “terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu” belirtildi.

Siyaset gündemine damga vuran Kayyum atamaları 37 bin 119 adet habere konu olarak, Ağustos ayında en çok konuşulan siyasi başlık oldu.