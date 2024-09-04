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  4. Ağustos ayından beri kapalı! Roblox: "Yerel yetkililerle iş birliği yapılacak"

Ağustos ayından beri kapalı! Roblox: "Yerel yetkililerle iş birliği yapılacak"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.09.2024 13:12
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Bir aylık sürenin ardından çok konuşulan Roblox kararı hakkında açıklama geldi. Ağustos ayında Türkiye'de erişim engeli getirilen Roblox, "Güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız" dedi.

Ağustos ayından beri kapalı! Roblox: "Yerel yetkililerle iş birliği yapılacak"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ağustos ayında, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyununa erişimi engelledi. Oyun Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatılmasıyla ilgili, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." dedi.
Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından Roblox tarafından Türkiye yasağı ile ilgili açıklama geldi.

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"YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Roblox tarafından yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:
"2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır.
İş birliği ve etkileşim yoluyla, Roblox’un öğrenme, yaratma ve anlamlı bağlantılar kurma platformu olarak Türk toplumunda canlı ve olumlu bir rol oynayacağına inanıyoruz. Vizyonumuz, insanların güvenli, medeni ve iyimser bir dünyada bir araya gelme şeklini yeniden tasarlamaktır.
Güvenliğe derin bir bağlılığımız var ve Topluluk Standartlarımızı uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir proaktif ve önleyici güvenlik önlemlerine sahibiz. Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle iş birliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhüdümüzü yerine getirmeye kararlıyız.

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Anahtar Kelimeler:
Roblox Oyun güvenlik
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