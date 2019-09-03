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Ağustos ayının zam şampiyonu salatalık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,82 ile sivri biber geldi

Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı.

- En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı Salatalık
23,35Sigaralar
20,44Özel üniversite ücreti
16,39Doğal gaz
14,64Domates
12,73Sarımsak
10,95Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
6,05Yumurta
5,74Limon
4,92Kabak
4,86Mücevher (altın)
4,82Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
4,01Çay
3,85Elma
3,66Tuz
3,59Okul çantası
3,43Yurt ücretleri
3,01Antep fıstığı
2,40Spor ayakkabısı (erkek için)
2,32Şehirler arası otobüs ücreti
2,27Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıGömlek (erkek için)
-1,95Ayakkabı (kadın için)
-2,67Gömlek (çocuk için)
-2,80Elbise (çocuk için)
-2,98Mazot
-3,14Umreye gidiş ücreti
-3,15Tişört (erkek için)
-3,56Otomobil (benzinli)
-3,97Benzin
-4,24Tişört (çocuk için)
-5,29LPG dolum ücreti
-6,06Taze fasulye
-7,50Karpuz
-9,22Üzüm
-10,95Patates
-12,74Armut
-13,67Tavuk eti
-14,20Havuç
-16,35Kuru soğan
-22,38Sivri biber
-29,82

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