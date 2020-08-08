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  4. Ağva'da dalgalar arasında kayboldu! Ailesi sinir krizi geçirdi

Ağva'da dalgalar arasında kayboldu! Ailesi sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

İstanbul Ağva'da denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken durumu öğrenen aile, plajda sinir krizi geçirdi.

Ağva'da dalgalar arasında kayboldu! Ailesi sinir krizi geçirdi

Başakşehir'de güvenlik görevlisi olan evli ve bir çocuk babası Süleyman Yavuz (37), kayınbiraderi ile sabah saatlerinde Ağva Plajı'na geldi. Yavuz ve kayınbiraderi denize girdi. Ancak Yavuz bir anda dalgalarla gözden kayboldu. Kayınbiraderi durumu sahilde bulunan can kurtaranlara haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye arama kurtarma ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği (MAKUD) katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına kuvvetli akıntıdan dolayı zaman zaman ara verildi.

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AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan durumu öğrenen Yavuz'un ailesi, plajda sinir krizi geçirdi. Şile Belediyesi'nin kurduğu çadırda çalışmaları takip eden yakınlarını ise, 112 Sağlık Ekipleri sakinleştirdi.

Süleyman Yavuz'u arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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