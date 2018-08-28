Ağva'da eve not bırakarak ayrılan adam bulundu

İSTANBUL (AA) - Şile Kalem Köyün'de yaşayan Muzaffer Hatun (63) "ben gidiyorum, beni aramayın" yazılı not bırakıp evinden çıktıktan bir gün sonra bulundu.

Alınan Bilgiye göre, Ağva Kalem Köyü'nde yaşayan Muzaffer Hatun "ben gidiyorum, beni aramayın" yazılı not bırakarak evden ayrıldı. Notu farketmesinin ardından dedesinin peşinden giden torunu tarafından geri dönmesi için ikna edilemediğini öğrenen diğer aile üyeleri de Hatun'u aramaya başladı.

Bir süre aile tarafından en son görüldüğü civarda aranan Hatun'dan haber alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Haber verilmesi üzerine Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Komando birlikleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının sürdüğü ikinci günde civardaki köylerden birinde bulunduğu haberi gelen Hatun, ekiplere teslim edilmek üzere arama noktasına getirilerek ailesiyle birlikte Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Hatun'u arama çalışmaları sürdüğü sırada gazetecilere konuşan oğlu, Kenan Hatun, babası evden çıktığında kendisinin evde olmadığını belirterek, "Notu yeğenim görmüş ve bisikletle peşinden gitmiş. Yolda bi noktada yakalamış. Bir süre konuşmuşlar. Yeğenime peşinden gelmemesini söylemiş. Beni arayıp sormayın, sizleri çok seviyorum demiş" diye konuştu.

Yeğeninin daha sonra daha sonra köye dönüp ailesine haber verdiğini daha sonra kendilerinin aramaya başlayıp sonuç alamadıklarını anlatan Hatun, "Jandarma ekipleri köye gelince bizi de çağırdı. Daha sonra muhtarımıza telefon geldi. Hayvanlarını otlatan köylü görmüş o da muhtara haber verince jandarma ekipleri de o tarafa yöneldi. O zamandan itibaren burada arama çalışması sürüyor" dedi.

