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Ağzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı.

Ağzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)-İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı.
Aliağa'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki dün öğle saatlerinde ailesiyle bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Ağzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildiAğzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildiAğzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildiAğzı ve bacakları bağlanıp ölüme terkedildi

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