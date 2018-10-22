HABER

AĞZI VE BACAKLARI BAĞLANIP ÖLÜME TERKEDİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan bir sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan bir sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı. Dün öğle saatlerinde ailesiyle Aliağa'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------------- -Köpeğin kurtarılma anından görüntüler Haber Bülent PINARBAŞI ALİAĞA (İzmir), (DHA)

PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Traktörün çarptığı bisikletli Taylan öldü, arkadaşı yaralandıTraktörün çarptığı bisikletli Taylan öldü, arkadaşı yaralandı
Viski hırsızlığı şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandıViski hırsızlığı şüphelisi güvenlik kameralarına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.