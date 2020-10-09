HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Aksaray’da köy düğününde ağzında emzikli 2 yaşındaki torununu kucağına alan dede, torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi.

Aksaray’da köy düğününde ağzında emzikli 2 yaşındaki torununu kucağına alan dede, torununun eline tutuşturduğu silahı ateşledi. Torununa silahla ateş ettirdiği görüntüleri sosyal medyada “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle paylaşan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (48) ailesiyle birlikte merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının düğün törenine katıldı. Köydeki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde torunu 2 yaşındaki E.D.’yi kucağına alan dede Ahmet K., kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturdu. Dedi Ahmet K., ne olduğunu bilmeyen torununun eline tutuşturduğu kurusıkı silahı 2 kez ateşledi.

Geri tepen tabanca çocuğun başına çarptı
Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı. Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.’nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bu tekneden 130 kişi çıktıBu tekneden 130 kişi çıktı
İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı! İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın otobüste kalp krizi geçirdi! Eşinden yürek yakan feryat
Yürek yakan feryat: Ben sensiz nasıl yaşarım?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.