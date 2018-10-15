HABER

Ağzında taşla gömülmüş! İtalya'daki vampir çocuk mezarı tüyler ürpertti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

İtalya'nın Umbria bölgesinde yer alan Lugnano kasabasında Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir çocuk mezarı bulundu. Stanford Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılarda ulaşılan mezar sıradışı olarak nitelendiriliyor. Bunun sebebi ise mezardaki çocuğun 'vampir çocuk' olarak nitelendirilmesi. Ağzında taşla gömülen çocuğun 10 yaşlarında olduğu düşünülüyor.

10 yaşında olduğu düşünülen çocuğun ağzına gömülürken bir taş parçası konmuş. Daha önce de 3 yaşlarında bir çocuğun elleri ve ayaklarının taşla bağlanmış halde gömüldüğünü söyleyen kazı direktörü David Pickel, Venedikte'de ağzına tuğla yerleştirilmiş bir kadın iskeleti bulmuş. Farklı kültürülerin yansıması olarak değerlendirilen bu gömme şekli bakın neden kaynaklanıyormuş...

1 / 6

İtalya'nın Umbria bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda "vampir çocuk" olarak anılan, ağzında taşla gömülmüş bir çocuk iskeleti bulundu. Lugnano kasabasında Roma İmparatorluğu devrinden kalma bir çocuk mezarında sıra dışı bir mezarla karşılaşıldı. Stanford Üniversitesi'nden arkeologların liderliğinde yapılan kazılarda, 10 yaşlarında bir çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş halde gömüldüğü belirlendi.
2 / 6

İtalyan basınına göre, çocuğun ağzına taş yerleştirilmiş olması bir "vampir gömme ritüeline" işaret ediyor.Arkeologlar, çocuğun büyük olasılıkla sıtma hastalığına yakalandığını ve ölümünün ardından "vampir" gibi yeniden dirilip canlılara bu hastalığı bulaştırmasını önlemek için ağzına taş yerleştirildiğini tahmin ediyor. Cinsiyeti henüz bilinmeyen çocuk İtalyan basınında "Lugnano vampiri" olarak anılıyor.
3 / 6

Kazı direktörü David Pickel, daha önce de 3 yaşlarında bir çocuğun elleri ve ayaklarına taş başlanmış halde gömüldüğünü tespit ettiklerini söyledi. 2009'da da Venedik'te ağzına tuğla yerleştirilmiş halde gömülen bir kadının iskeleti bulunmuş, bu kadın da "Venedik Vampiri" olarak anılmaya başlamıştı.
4 / 6

İtalyan basını, bu gibi pagan ritüellerinin öldükten sonra tekrar dirilip insanlara zarar vermesinden korkulan kişilere uygulandığını, bu şekilde mezarlarından çıkamayacaklarının düşünüldüğünü yazdı. La Repubblica gazetesine konuşan ABD'li arkeolog Jordan Wilson da "Ölülere yapılan bu işlemler farklı kültürlerde görülebiliyor. Özellikle de Roma İmparatorluğu'nda, gömülen kişinin mezardan çıkıp yaşayanlara hastalık yaymasından korkulduğunu gösteriyor" dedi.
5 / 6

2009'da da Venedik'te ağzına tuğla yerleştirilmiş halde gömülen bir kadının iskeleti bulunmuş, bu kadın da "Venedik Vampiri" olarak anılmaya başlamıştı. İtalyan basını, bu gibi pagan ritüellerinin öldükten sonra tekrar dirilip insanlara zarar vermesinden korkulan kişilere uygulandığını, bu şekilde mezarlarından çıkamayacaklarının düşünüldüğünü yazdı.
6 / 6

La Repubblica gazetesine konuşan ABD'li arkeolog Jordan Wilson da "Ölülere yapılan bu işlemler farklı kültürlerde görülebiliyor. Özellikle de Roma İmparatorluğu'nda, gömülen kişinin mezardan çıkıp yaşayanlara hastalık yaymasından korkulduğunu gösteriyor" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vampir İtalya Arkeolog Arkeoloji mezar

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin en büyük uçak gemisi Doha'da

ABD'nin en büyük uçak gemisi Doha'da

Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!

Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!

ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Afganistan ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor! İki ülke arasında çatışma çıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İtalya'da arkeologlardan korkunç keşif: Vampir çocuk iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.