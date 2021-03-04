Ağzında tek dişi kalmadı, bir de uyarıda bulundu: Dişlerinize iyi bakın!

ABD'de yaşayan Victoria adındaki kadın, 2012 yılında gülümsediğini ve ''dişlerinin iyi ve sağlıklı olduğunu'' söyledi.

Beş yıl sonra 2017 yılında ise, dişleri çürümüş ve kırılmıştı. Victoria şöyle diyor: "Bu, ilk kez kötüleşmeye başladıkları 2017 yılıydı ve bana hepsinin çıkarılması gerektiği ve bir takma dişe ihtiyacım olduğu söylendi."

Ancak Victoria uyarıları dinlememiş, sigara ve asitli içecek bağımlılığını bırakmamış olacak ki, 2020 yılında üst dişleri tamamen kötüye gitmeye başlamıştı.

DİŞLERİ DÖKÜLDÜ AMA BAĞIMLILIKLARINDAN VAZGEÇMEDİ

Victoria dişlerinin nasıl bu kadar kötüleştiğini her gün asitli içecekler içmeye, kötü diş hijyenine ve sigara içmek gibi bir dizi faktöre bağladı ve ekledi: ''Son 10 yıldır her gün tüm gün asitli içecek, soda içiyorum. Dört ila beş yıl önce sigara içmeye başladım. 2017/2018 yıllarında hamileydim, bunun çürüme ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama hamilelikten sonra dökülmeler başladı.

Lise yıllarımdan sonra diş hijyenime de gereken bakımı göstermedim ve belli ki çürümelerinde büyük bir rol oynadım.''

''DİŞLERİNİZE İYİ BAKIN''

Victoria diş tedavisinden de korkuyordu ancak tüm dişleri dökülünce tedavi olmaya karar verdi. 3 aylık süreç sonrası yeni dişleriyle poz verdi. Söz konusu video klip milyonlarca izlenme aldı ve genç kadın bir de uyarıda bulundu: ''Benim gibi olmayın dişlerinize iyi bakın.''





