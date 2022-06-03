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Ağzından çıkanları görünce... Yürüyüş yaparken korkunç manzarayla karşılaştılar

03.06.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda korkunç bir olay meydana geldi. Bölgeye yürüyüş yapmaya giden vatandaşlar bir kişinin cansız bedenini buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 35-40 yaşlarında olduğu belirlenirken cesedi bulan vatandaşlar, ağzındaki köpükleri görünce öldüğünü anladıklarını ifade etti. Öte yandan cesede ait olduğu düşünülen bisiklet ve bisikletin yanındaki ağzı açık kavanozlardaki ne olduğu tespit edilemeyen maddeler de dikkat çekti.

Ağzından çıkanları görünce... Yürüyüş yaparken korkunç manzarayla karşılaştılar

Korkunç olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için ormanlık alana gelen vatandaşlar, seyir terasının 100 metre gerisinde 35-40 yaşlarında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü. Bölgeye gelen olay yeri ekibi ve savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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YANINDA BULUNAN MADDELER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, cesede ait olduğu tahmin edilen ve korkuluklara kilitlenmiş bisiklet ile bisikletin yanında ağzı açık kavanozlarda bulunan ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeler dikkat çekti. Olay yerinde ölen kişiye ait olduğu tahmin edilen bisiklet ve çantaya da incelenmek üzere el konuldu.

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"AĞZINDAKİ KÖPÜKLERİ GÖRÜNCE"

Cesedi bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı "Arkadaşlarımla kanyonun bu bölümünü gezmeye geldim. Gelirken yerde yatan birini gördüm. Önce madde bağımlısı sandım. Sonra ağzındaki köpükleri görünce öldüğünü anladım. Daha sonra polise haber verdim" dedi. (DHA/İHA)

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