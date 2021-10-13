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"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar

13.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir turist, ölümden döndü. Sarı bayrak dikilen ve riskli bölge ilan edilen Damlataş Plajı'nda dev dalgalar nedeniyle boğulan Rus turist cankurtaran ipiyle hayata tutundu. Su yutmadığı ancak ağzından kan geldiği söylenen Rus turist kıyıya çıkarılınca hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.

"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar

Alanya’nın Damlataş Plajı’nda saat 12.30 sıralarında denize giren 34 yaşındaki Rus turist Andrei Golovanov, 200 metre açıkta dalgaların arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, açıkta çırpınan Rus turisti görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aşırı dalgaya rağmen denize giren Rus turisti kurtarmak için bölgede bulunan cankurtaran Mümin Solmaz hemen paletlerini giyerek yanına aldığı iple denize atladı. Kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yanına giden cankurtaran, turisti kıyıya çıkarmayı başardı. Plajdaki turistler kıyıya çıkan cankurtaranı alkışladı. Rus turiste ilk müdahaleyi ise kıyıda bekleyen acil sağlık ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra kendine gelen Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.

“AĞZINDAN KAN AKIYORDU”

Cankurtaran Mümin Solmaz, "Ben mavi bayrak plajında cankurtaran olarak görevliyim. Hatta bugün deniz dalgalı olduğu için sarı bayrak astım riskli diye. Ancak bir turist denize girmiş. Bana haber verdiler riske rağmen biri denize girdi diye. Ben yanına gittiğimde su yutmamıştı ancak panik yapmıştı. Ağzından kan akıyordu. Benim bölgem ileride. Kaymakamlık tarafından bana sadece mavi bayraklı plajda görev yapmam söylendi. Çünkü mesafe çok uzak ve tek kişinin bakması imkansız. Olayın geçtiği yer benim görev alanımda değil. O plajın da cankurtaranı var ancak onlar müdahale etmedi. Aslında onların müdahale etmesi gerekiyordu” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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