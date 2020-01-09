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  4. Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ağzına toprak doldurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın katil zanlısı, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Beşyüzevler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı işe gitmek için evden çıkan vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın öldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede polis, şahsın Recep C. (32) olduğunu ve ağzına toprak doldurularak öldürüldüğünü belirledi. Araştırmalarına titizlikle devam eden polisler, çevrede yaptıkları incelemede ise Recep C.’nin cansız bedenin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde aracını buldu. Polis ekipleri incelemesinin tamamlanmasının ardından Recep C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Olay sonrası çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Recep C.’nin katil zanlısının C.T. olduğunu belirledi. C.T., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı C.T., emniyetteki ifade işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır cinayet Toprak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cezaevinde toprak nasil ağıza doldurulur öğretirler adama
hapiste ağıza nasil toprak doldurulur öğretirler sana pislik
buna hapiste yıllarca bakacaklar birde, orda da beleş yemeği beğenmez, sürekli şikayet eder insan artığı şerefsiz...
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