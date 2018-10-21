Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

Olay, öğle saatlerinde Samurlu köyü mevkiindeki bir zeytin tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir sokak köpeğinin ağzını ve patilerini bağlayarak bir tarlada ölüme terk etti. Aradan geçen bir süre sonra söz konusu tarlaya Talip Terim ve ailesi zeytin toplamak için geldi. Talip Terim zeytin topladığı sırada, tarlanın içerisinde bir köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumdan şüphelenen Terim, köpeğin yanına yaklaştığında talihsiz hayvanın ağzının ve ayaklarının bağlanmış olduğunu fark etti.

Köpeğe yardım etmek isteyen Terim, ilk önce belediye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa bir süre sonra hayvanın nefes alamadığını ve ağzından köpükler çıktığını fark eden Terim, bıçakla köpeğin ağzındaki ve ayaklarındaki ipleri kesti. Ölüme terk edilen köpeği kurtaran Terim, talihsiz hayvana yiyecek ve su verdi. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı talihsiz hayvana yapılan eziyete tepki gösterdi.