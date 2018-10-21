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Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir tarlada ağzı ve patileri bağlanmış şekilde ölüme terk edilen bir köpek bulundu. Talihsiz köpeğin imdadına koşan vatandaşlar, köpeğin ağzındaki ve patilerindeki ipleri keserek kurtardı.

Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

Olay, öğle saatlerinde Samurlu köyü mevkiindeki bir zeytin tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir sokak köpeğinin ağzını ve patilerini bağlayarak bir tarlada ölüme terk etti. Aradan geçen bir süre sonra söz konusu tarlaya Talip Terim ve ailesi zeytin toplamak için geldi. Talip Terim zeytin topladığı sırada, tarlanın içerisinde bir köpeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumdan şüphelenen Terim, köpeğin yanına yaklaştığında talihsiz hayvanın ağzının ve ayaklarının bağlanmış olduğunu fark etti.

KOPEK

Köpeğe yardım etmek isteyen Terim, ilk önce belediye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa bir süre sonra hayvanın nefes alamadığını ve ağzından köpükler çıktığını fark eden Terim, bıçakla köpeğin ağzındaki ve ayaklarındaki ipleri kesti. Ölüme terk edilen köpeği kurtaran Terim, talihsiz hayvana yiyecek ve su verdi. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı talihsiz hayvana yapılan eziyete tepki gösterdi.

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"HAYVAN RESMEN TEŞEKKÜR EDER GİBİ SARILDI BİZE’’

Talihsiz hayvanın imdadına yetişen Talip Terim, olayı şu şekilde anlattı:

"Tarlaya zeytin toplamaya geldiğimizde burada hareketsiz bir şekilde yatan köpeği fark ettik, ağzı ve ayakları bağlıydı yatıyordu. Ağzından köpürükler çıkıyordu, hayvan nefes alamıyordu ölecekti, can çekişiyordu. Onu görür görmez annemlerden bıçak isteyip iplerini çözdüm. Ağzındaki ipi de çözdüm, korktum ilk başta yanaşmak için, belediyeden yardım istedim. Ondan sonra bir cesaret geldi, ayaklarındaki ipleri kestim bıçakla, kurtardım hayvanı. Hayvan resmen teşekkür eder gibi sarıldı bize, mutluyum yani bu hayvanı kurtardığım için.’’

(İHA)

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