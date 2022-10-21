Ağzınıza attığınız an iltihaplanmaya neden oluyor, damarları tıkıyor

Uzmanlar, tereyağı benzeri yiyeceklerin vücuda neden olabileceği zararlar konusunda uyarıyor. Bir dilim kızarmış ekmeğin üzerine sürülen tereyağının lezzeti bir başka olurken, bu ikilinin atardamara verdiği zararsa tahmin edebileceğinizin üzerinde.

Yaralanma sonucu oluşan kan pıhtısı, potansiyel olarak tehlikeli kanamayı durdurabilecek çok önemli bir mekanizmadır. Bununla birlikte, iyi bir sebep olmadan ortaya çıkan jel benzeri kümeler, sağlığınız için ciddi sorunlar yaratabilir. Endişe verici bir şekilde, yedikleriniz bu süreci tetikleyebilir.

ATARDAMARINIZ TEHDİT ALDINDA

Kan pıhtıları tamamen kötü olmasa da bazı kümeler damarlarınızı veya atardamarlarınızı tıkayarak kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden acil durumlara yol açabileceğinden tüm pıhtılar hoş karşılanmamalıdır.

BESLENMENİZE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Vücutta kan pıhtılaşmasına neden olabilecek riskleri en aza indirmek için beslenmenize dikkat etmelisiniz. Margarin, tereyağına kıyasla daha sağlıklı bir seçenek gibi görünse de popüler yayılma aslında pıhtılaşmaya yol açan bir süreci başlatabilir. Aynı zamanda margarin, son yıllarda en tehlikeli yağ olan trans yağ içeriği nedeniyle daha da tehlikeli hale gelmiştir.

EN BÜYÜK SUÇLU TRANS YAĞ

Margarin ve tereyağını bu kadar tehlikeli hale getiren en zararlı unsur hidrojenasyon sürecinden oluşan trans yağlardır. Trans yağlar, süper inflamatuardırlar ve bazı insanlarda kronik maruziyetten kan pıhtılarına neden olabilirler. Sıklıkla tüketilen bu tarz yiyecekler kan pıhtılaşmasının yanı sıra atardamarın sertleşmesine ve tıkanmasına neden olabilir. Margarin yemek genellikle tıkanmış arterlere yol açabilecek iki önemli sürecin temelini oluşturabilir. İltihaplanma, aterosklerozun temel itici güçlerinden biridir. Plakların oluşmaya başladığı andan, birikip arterleri tıkamaya başlayana kadar gelişiminin tüm aşamalarında rol oynar.

YİYECEKLERİN KAN PIHTILAŞMASINA YOL AÇTIĞININ BELİRTİLERİ

Nefes almada zorluk

Genel yorgunluk

Bacak ve kollarda göğüs ağrıları gibi ekstremitelerde hassasiyet ve ağrı

Kas güçsüzlüğü

Beyne zayıf kan akışı nedeniyle ortaya çıkan kafa karışıklığı.



