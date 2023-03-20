Ağzınıza bile sürmeyin! Kalp krizi riskini artıran yiyecekler

Günümüzde sıkça karşılaşılan hastalıklar arasında kalp hastalıkları da yer alıyor. Sonu ölümle sonuçlanabilen kalp hastalıkları hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Sıklıkla göğüs ağrısı belirtisi ile kendini gösteren kalp krizinin belirtileri kişiden kişiye göre de farklılık gösteriyor.

Günlük beslenme alışkanlıklarını bazıları kalp krizi riskini artırabiliyor. Zamanla, yüksek miktarda tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizine veya felce neden olabiliyor.

ŞEKER

Vücudumuz için zararlı olan besinler arasında şeker de yer alıyor. Birçok yiyeceğin içerisinde bulunan şeker kalp sağlığını bozuyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

DONDURULMUŞ GIDALAR

Dondurulmuş gıdalar kalbi tehdit eden yiyecekler arasında yer alıyor. Bu reyonun en sağlıklı seçenekleri bile 700 miligram sodyum içeriyor. Dondurulmuş gıdaların vereceği zararı en aza indirmek için porsiyon başına 500 mg'dan daha az sodyum içeren yiyecekleri tercih edebiliriz.

MEYVE SUYU

Meyve suyu eğer paketli olarak satın alınacaksa içerisinde birçok katkı maddesi barındırıyor. Satın alınan meyve suları yerine kendiniz evde sıkarak daha sağlıklı içecek oluşturabilirsiniz.

PEYNİR

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, doymuş yağın en büyük katkı maddesidir. Bu yağ türü, midede kendini depolar ve kardiyovasküler sistemine zarar verir.

DONDURMA

Dondurma doymuş yağ oranı yüksek olduğu için, kilo alımına ve kalp sağlığını riske atmaya neden olabilir. Ayrıca kolektrolün ikinci bir kaynağı da dondurmadır. Bu nedenle dondurma sınırlı bir şekilde tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması kalbi tehdit eden yiyeceklerden biridir. Kan şekerinizi yükseltebilecek basit karbonhidrat kaynaklarının yanı sıra, aynı zamanda yağ ve tuzla da içerir.

SOĞUK KESİM YİYECEKLER

Şarküteri etleri yüksek miktarda sodyum içerir. Soğuk kesimler, dilim başına yaklaşık 250 miligram sodyum katkısına sahip olabilir.

