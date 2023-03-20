HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağzınıza bile sürmeyin! Kalp krizi riskini artıran yiyecekler

Ağzınıza bile sürmeyin! Kalp krizi riskini artıran yiyecekler

20.03.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi tüm dünyada en sık karşılaşılan ölüm nedenleri arasında bulunuyor. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan kalp hastalıkları hayatı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Günlük yaşamda tüketilen bazı besinler kalp krizi riskini artırıyor.

Ağzınıza bile sürmeyin! Kalp krizi riskini artıran yiyecekler

Günümüzde sıkça karşılaşılan hastalıklar arasında kalp hastalıkları da yer alıyor. Sonu ölümle sonuçlanabilen kalp hastalıkları hakkında bilinçli olmak ve erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Sıklıkla göğüs ağrısı belirtisi ile kendini gösteren kalp krizinin belirtileri kişiden kişiye göre de farklılık gösteriyor.
Günlük beslenme alışkanlıklarını bazıları kalp krizi riskini artırabiliyor. Zamanla, yüksek miktarda tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizine veya felce neden olabiliyor.

şeker

ŞEKER

Vücudumuz için zararlı olan besinler arasında şeker de yer alıyor. Birçok yiyeceğin içerisinde bulunan şeker kalp sağlığını bozuyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

DONDURULMUŞ GIDALAR

Dondurulmuş gıdalar kalbi tehdit eden yiyecekler arasında yer alıyor. Bu reyonun en sağlıklı seçenekleri bile 700 miligram sodyum içeriyor. Dondurulmuş gıdaların vereceği zararı en aza indirmek için porsiyon başına 500 mg'dan daha az sodyum içeren yiyecekleri tercih edebiliriz.

meyve

MEYVE SUYU

Meyve suyu eğer paketli olarak satın alınacaksa içerisinde birçok katkı maddesi barındırıyor. Satın alınan meyve suları yerine kendiniz evde sıkarak daha sağlıklı içecek oluşturabilirsiniz.

PEYNİR

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir, doymuş yağın en büyük katkı maddesidir. Bu yağ türü, midede kendini depolar ve kardiyovasküler sistemine zarar verir.

dondurma

DONDURMA

Dondurma doymuş yağ oranı yüksek olduğu için, kilo alımına ve kalp sağlığını riske atmaya neden olabilir. Ayrıca kolektrolün ikinci bir kaynağı da dondurmadır. Bu nedenle dondurma sınırlı bir şekilde tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır.

patates

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartması kalbi tehdit eden yiyeceklerden biridir. Kan şekerinizi yükseltebilecek basit karbonhidrat kaynaklarının yanı sıra, aynı zamanda yağ ve tuzla da içerir.

SOĞUK KESİM YİYECEKLER

Şarküteri etleri yüksek miktarda sodyum içerir. Soğuk kesimler, dilim başına yaklaşık 250 miligram sodyum katkısına sahip olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir tane yemek bile ömrünüzden ömür çalıyorTek bir tane yemek bile ömrünüzden ömür çalıyor
'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri
Depreme canlı yayında yakalandılarDepreme canlı yayında yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi

En Çok Okunan Haberler

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.