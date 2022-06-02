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Ağzınıza bile sürmeyin: Kansere neden olduğu net olarak bilinen yiyecekler!

02.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, uzun yıllardır insanlığın en kötü kabuslarından biri. Günümüzde erken teşhis ve ileri tedavi teknikleri sayesinde kanserle de yaşam mümkün hale geldi. Ancak kansere yakalanmadan önce kansere neden olduğu bilinen yiyecek, içecek ve rutinlerden uzak durarak bu hastalığa karşı önlemimizi alabiliriz. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla 14 besinin kanserle ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. İşte kesinlikle uzak durmanız gereken yiyecekler...

Ağzınıza bile sürmeyin: Kansere neden olduğu net olarak bilinen yiyecekler!

Bilim insanları, kanseri anlamak ve kanser tedavisi bulmak için canla başla çalışıyor. Şimdiye kadar kesin olarak kanser tedavisine ulaşılamamış olsa da çalışmalar devam ediyor. Kanser tedavisi henüz olmasa da kansere neden olan etkenlerin bazıları artık net olarak biliniyor. Sigara içmek bunlardan sadece biri...

ZEHİR SAÇAN BESİNLER

Kansere karşı önlem almaya bazı besinleri hayatınızdan çıkararak başlayabilirsiniz. Sağlığımızı tehdit eden 14 besin, birçok farklı kanser türünü tetikliyor. Bunların arasında neredeyse her gün tükettiğimiz besinler de yer alıyor. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir?

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

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HİDROJENİZE YAĞLAR-TRANS YAĞLAR

Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

YAPAY TATLANDIRICILAR

İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşür.

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KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

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YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU

Basitçe söylemek gerekirse bu tatlandırıcı, kanser hücrelerinin en sevdiği besin maddesi olarak açıklanıyor. Direkt kansere neden olmayabilir ancak kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına ve büyümesine izin verir. Genel olarak rafine şeker ve özellikle paketlenmiş yemeklerde bulunur.

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SICAK İÇECEKLER

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 C olarak açıklıyor.

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ÇİFTLİK SOMONU

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

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ORGANİK OLMAYAN MEYVELER VE SEBZELER

Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Avrupa ülkelerinde kullanımı yasalarca yasaklanmıştır, ancak ABD'de kullanılmaktadır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.

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İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

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BEYAZ UN

Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.

GDO'LU GIDALAR

Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliyeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda (soya fasulyesi, buğday ve mısır) GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasakladı.

SALAMURA GIDALAR

Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.

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Kansere neden olan bu yiyeceklerin birçoğu, düzenli olarak yediğimiz birçok üründe bulunan bileşenlerdir. Onlardan kaçınmayı düşünmek, özellikle günlük yaşamın stresini hafifletmeye yardımcı olan yiyeceklerden vazgeçmek zor olsa da daha sağlıklı beslenmelisiniz.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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