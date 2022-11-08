HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağzınıza bile sürmeyin! Penisin küçülmesine neden oluyor

Ağzınıza bile sürmeyin! Penisin küçülmesine neden oluyor

08.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis boyu cinsellik hakkında en çok konuşulan bedensel problemler arasında bulunuyor. Birçok erkek penis boyunu uzatacak çözüm yolları arıyor. Ancak penis boyunu uzatmadan önce daha fazla kısalmasını istemiyorsanız bazı gıdalardan kaçınmanız gerekiyor. İşte penis boyunu kısaltan durumlar...

Ağzınıza bile sürmeyin! Penisin küçülmesine neden oluyor

Penis boyunun küçülmesi durumu toplum tarafından pek fazla bilinmese de bu durum sağlıksız beslenme ve zararlı yaşam alışkanlıkları nedeniyle yaşanabiliyor. Ancak daha sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemek, ilaçları değiştirmek veya hangi yiyeceklerden kaçınılması veya minimumda tutulması gerektiğinin farkında olmak, çoğu zaman büzülmeyi tersine çevirerek diğer cinsel sorunları azaltabiliyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-08 111014

Journal of Urology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, sarkıkken ortalama penis boyutu yaklaşık 8,8 cm dik iken yaklaşık 12,9 cm oluyor. Ancak sağlığa dikkat edilmemesi penis boyunu olumsuz etkileyebiliyor.

PENİS KÜÇÜLMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Ekran görüntüsü 2022-11-08 111139

  • Yaşlanma
  • Sigara içmek
  • Kilo almak
  • Prostat ameliyatı
  • İlaçlar
  • Peyronie hastalığı

COVİD PENİS KÜÇÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Ekran görüntüsü 2022-11-08 111253

Yeni koronavirüsün bir erkeğin penisini nasıl etkileyebileceğine dair birkaç söylenti ve efsane var. Ürolog Dr Rena Malik, bunu YouTube kanalında şöyle açıkladı: "Kovid-19'a yakalandığınızda, kan damarlarının astarlarını etkileyebilir. Bu penise giden kan akışını da etkileyebilir. Covid-19'a yakalanmak, erektil disfonksiyona yakalanma riskini beş kat artırıyor."

PENİS SAĞLIĞINI ETKİLEYEN YİYECEKLER

Ekran görüntüsü 2022-11-08 111413

Sperm sayısını, testosteron seviyelerini düşürdüğü ve erektil zorluklarla bağlantılı olduğu söylenen yiyecekler şunları içerir:

  • Asitli içecekler
  • Şarküteri etleri
  • Soya
  • Şeker
  • Alkol

PENİS SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI YİYECEKLER

Ekran görüntüsü 2022-11-08 111445

  • Karpuz
  • Ispanak ve diğer yapraklı yeşillikler
  • Kahve
  • Bitter çikolata
  • Somon
  • Fındık
  • Portakal ve yaban mersini
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?
Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyorSon dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor
10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...10 yılda hayatları değişti! İşte Uğur Acar ve Turan Çolak'ın son halleri...
Anahtar Kelimeler:
alkol ıspanak penis asit şeker ilaç Cinsel sorunlar Soya araştırma cinsel sağlık covid içecekler sigara içmek yiyecek

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezber bozan Doğu Perinçek çıkışı

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Oğlunu dansöz gibi oynatıp para dilendi! Skandal anlara tepkiler çığ gibi

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.