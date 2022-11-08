Ağzınıza bile sürmeyin! Penisin küçülmesine neden oluyor

Penis boyunun küçülmesi durumu toplum tarafından pek fazla bilinmese de bu durum sağlıksız beslenme ve zararlı yaşam alışkanlıkları nedeniyle yaşanabiliyor. Ancak daha sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsemek, ilaçları değiştirmek veya hangi yiyeceklerden kaçınılması veya minimumda tutulması gerektiğinin farkında olmak, çoğu zaman büzülmeyi tersine çevirerek diğer cinsel sorunları azaltabiliyor.

Journal of Urology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, sarkıkken ortalama penis boyutu yaklaşık 8,8 cm dik iken yaklaşık 12,9 cm oluyor. Ancak sağlığa dikkat edilmemesi penis boyunu olumsuz etkileyebiliyor.

PENİS KÜÇÜLMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Yaşlanma

Sigara içmek

Kilo almak

Prostat ameliyatı

İlaçlar

Peyronie hastalığı

COVİD PENİS KÜÇÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Yeni koronavirüsün bir erkeğin penisini nasıl etkileyebileceğine dair birkaç söylenti ve efsane var. Ürolog Dr Rena Malik, bunu YouTube kanalında şöyle açıkladı: "Kovid-19'a yakalandığınızda, kan damarlarının astarlarını etkileyebilir. Bu penise giden kan akışını da etkileyebilir. Covid-19'a yakalanmak, erektil disfonksiyona yakalanma riskini beş kat artırıyor."

PENİS SAĞLIĞINI ETKİLEYEN YİYECEKLER

Sperm sayısını, testosteron seviyelerini düşürdüğü ve erektil zorluklarla bağlantılı olduğu söylenen yiyecekler şunları içerir:

Asitli içecekler

Şarküteri etleri

Soya

Şeker

Alkol

PENİS SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI YİYECEKLER