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Ağzınıza bile sürmeyin! Saçları beyazlatan besinler belirlendi

08.09.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık vücudun yaşadığı doğal süreçler arasında bulunuyor. İnsan yaşlandıkça vücutlarında değişimler meydana geliyor. Ancak yaşanan bu değişimler bazı nedenlere bağlı olarak erken yaşta ortaya çıkabiliyor. Saç beyazlaması da erken yaşta görülen yaşlılık etkilerinden olabiliyor. Saçlarınızın erkenden beyazlamaması için aşağıda yer alan besinlerden uzak durmanız gerekiyor.

Ağzınıza bile sürmeyin! Saçları beyazlatan besinler belirlendi

Saçın görünüşü herkes için büyük önem taşıyor. İnsanlar saç renklerinin beyazlamasından oldukça rahatsız oluyorlar. Saçların beyazlamasında etkili olan faktörler arasında genetik yatkınlık, stres, B12 eksikliği, kimyasal ürünler kullanmak, tiroid fonksiyonlarında sorun olması yer alıyor. Bu nedenlerden dolayı çok erken yaşlarda dahi saç beyazlaması görülebiliyor. Sağlıksız beslenme de birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturduğu gibi saçın erken beyazlamasına da neden oluyor. Saçın beyazlamasını önlemek için bazı besinlerden ve stresten uzak durmak gerekiyor.

SAÇ BEYAZLATAN BESİNLER

ŞEKER

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Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda çok fazla bilinmeyen bir etki olarak doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; tatlı toksin, sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimine engel oluyor. Bütün bunlara ek olarak ise, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi ciddi oranda zarar görüyor.

ALKOL

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Aşırı ve sürekli olarak yapılan alkol tüketimi, besin kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz ve zararlı birçok etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu durum da besinlerden mineral ve vitamin emiliminizi olumsuz yönde etkiler. Hasarlı bir karaciğer de işlevini daha yetersiz şekilde gerçekleştirir ve besinlerin emilimini daha yavaş ve az olacak şekilde gerçekleştirir. Bu durumda beyaz ya da gri saç çıkarma, mevcut beyaz veya gri saçların miktarının artması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

HAYVANSAL PROTEİN

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Kaslarınızı korumak, hayati maddeleri düzgün bir şekilde taşıyabilmek ve ayrıca sağlıklı saçlara sahip olmak için proteine ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saç çıkarmayı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi arttırır. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye sebebiyet verir. Bu durum da, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için depoladığı mineralleri kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka maddelerin üretiminde eksiktir.

VİTAMİNLERDEN UZAK BESLENMEK

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Çeşitli çalışmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin saçın beyazlamasına yol açacağını belirtiyor.

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alkol genetik şeker vitamin b12 eksikliği besin protein saç yaşlı beyaz saç
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