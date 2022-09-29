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Ağzınızda bunu görüyorsanız büyük risk altındasınız demektir!

29.09.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız sağlığına ve hijyenine dikkat etmeyenlerin kalp hastalığı için daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı. Dünyanın bir numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalıklarının önüne geçmek için başta beslenme olmak üzere yapılması gereken birçok değişiklik var. İyi bir kalp sağlığı için ağız sağlığı ve hijyenine de önem göstermek gerekiyor.

Ağzınızda bunu görüyorsanız büyük risk altındasınız demektir!

Kalp hastalığı, dünyada insanların en çok ölme nedeni. ABD’de her 36 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybediyor. Kalp hastalığından uzak durmak için başlıca yapmanız gerekenler şu şekilde:

  • Sağlıklı beslenme
  • Haftada 150 dakika egzersiz
  • Alkol ve sigaradan uzak durmak

Bu maddelere yeni bir tane daha eklendi. Ağız hijyenine dikkat edenler de kalp hastalığı riskini azaltıyor.

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Journal of Periodontology'de yayınlanan ve Forsyth Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi bilim adamları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, periodontitisli kişiler inme, kalp krizi ve diğer kardiyovasküler hastalıklar için daha yüksek risk altındadır.

PERİODONTİTİS NEDİR?

Diş eti çekilmesi olarak da bilinen periodontitis, yumuşak dokuya zarar veren ve tedavi edilmediği takdirde dişlerinizi destekleyen kemiği tahrip edebilen ciddi bir diş eti enfeksiyonudur. Diş eti çekilmesi (periodontitis) dişlerin gevşemesine veya diş kaybına neden olabilir.

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Genellikle kötü ağız hijyeninin bir sonucudur. Günde en az iki kez fırçalamak, günlük diş ipi kullanmak ve düzenli diş kontrolleri yaptırmak, periodontitis için başarılı tedavi şansınızı büyük ölçüde artırabilir ve aynı zamanda bunu geliştirme riskini azaltabilir.

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DİŞ ETİ HASLIĞI İLE KALP HASTALIĞI ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Girişimsel kardiyolog Dr. Rahul Aggarwal, "Araştırmacılar bunu en az 20 yıldır inceliyorlar. Diş eti hastalığı ile kalp krizi arasında kesinlikle bir ilişki olduğunu görüyoruz, ancak bunun net bir yolu yok. Nedensellik görülmez. Periodontitis gibi kan damarlarına zarar veren hastalıklar da kalbe zarar verebilir.

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Bir kişi diş etlerine iyi kan akışı sağlayamıyorsa, diş eti hastalığına sahip olma olasılığı daha yüksektir ve bunu tetikleyen her neyse onu da yapabilir. Kişinin kalbi için aynıdır. Sistemik olarak kişide bir sorun olabilir. Bu, bireyin genel sağlığının bir yansımasıdır. İltihap da bir rol oynar ve kalp hastalığının başlangıcını artırıyor gibi görünüyor." diyor.


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