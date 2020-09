Ağzınızı açık bırakacak! Bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen hayvanlar

Alışılagelmişin dışına çıkmak oldukça heyecan verici. Gelin, sizi birçok kişinin varlığından haberi bile olmadığı, dünya üzerinde yaşayan hayvanlarla tanıştıralım.

Kanatlı bir kertenkele

Zehirli bir iğneye sahip olmanın yanı sıra, akrepler karanlıkta da parlar. Ürpertici!

Bu tırtıl bir ejderhaya benziyor.

İki kuyruklu bir kertenkele.

Neyin daha korkutucu olduğunu bilmiyoruz! Dişleri, gözleri veya yüzgeçleri...

Bunların çiçek olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha bakın. Gördüğünüz şey aslında bir pembe ve sarı peygamberdevesi.

Bu neon mavi yılana bakmayı bırakamıyoruz.

El kadar büyük bir güve.

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre, Cassowary dünyanın en tehlikeli kuşu. Pençelerinden de anlaşılacağı üzere oldukça ürkütücü.

Holding the claws of a male southern cassowary... Just in case any of your friends still need convinced that ???? = ????! #gradschool #PhDlife #Paleontology #dinosaurs #birdsaredinosaurs pic.twitter.com/L6vYwyXmyx