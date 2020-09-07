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  4. Ağzınızı açık bırakacak! Bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen hayvanlar

Ağzınızı açık bırakacak! Bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen hayvanlar

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen bu hayvanların sadece filmlerde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçek şu ki onlar aklınızı başınızdan alacak kadar gerçek! En az bizim kadar etkileneceğinize eminiz.

Ağzınızı açık bırakacak! Bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen hayvanlar

Alışılagelmişin dışına çıkmak oldukça heyecan verici. Gelin, sizi birçok kişinin varlığından haberi bile olmadığı, dünya üzerinde yaşayan hayvanlarla tanıştıralım.

Kanatlı bir kertenkele

1

Zehirli bir iğneye sahip olmanın yanı sıra, akrepler karanlıkta da parlar. Ürpertici!

2

Bu tırtıl bir ejderhaya benziyor.

4

İki kuyruklu bir kertenkele.

5

Neyin daha korkutucu olduğunu bilmiyoruz! Dişleri, gözleri veya yüzgeçleri...

8

Bunların çiçek olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha bakın. Gördüğünüz şey aslında bir pembe ve sarı peygamberdevesi.

10

Bu neon mavi yılana bakmayı bırakamıyoruz.

12

El kadar büyük bir güve.

13

Guiness Rekorlar Kitabı'na göre, Cassowary dünyanın en tehlikeli kuşu. Pençelerinden de anlaşılacağı üzere oldukça ürkütücü.

İki başlı bir kaplumbağa.


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