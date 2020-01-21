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  4. Ağzıyla çizdiği resimleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor

Ağzıyla çizdiği resimleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan, el ve ayakları felçli Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor - Muhammedi: "Televizyonda gördüğüm bir gülden etkilenerek resim yapmaya başladım. Şu anda evimde aralarında benim gibi engellilerin de olduğu yaklaşık 25 kişiye resim dersi veriyorum" - "Felçli olmam benim için bir engel değil. Benim durumumda olan kişiler asla umudunu kaybetmesin, çabalayarak başaramayacakları hiçbir iş yok"

KABİL (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Afganistan'nın başkenti Kabil'de yaşayan el ve ayakları felçli Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesini geçindiriyor.

Başkent Kabil'de yaşayan, doğuştan eli ve ayakları felçli 20 yaşındaki Muhammedi, küçükken televizyonda gördüğü gülden etkilenerek resim yapmaya başladı.

Hiçbir eğitim almadan çocukluğundan bu yana 250 tablo yapan Muhammedi, bunları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

- "Engellilerin de olduğu yaklaşık 25 kişiye ders veriyorum"

Aralarında kendisi gibi engellilerin de bulunduğu birçok kişiye evinde bu alanda ders veren Rubaba Muhammedi'nin en büyük hayali ise Türkiye'de sergi açmak.

Bu sanatı çok sevdiğini söyleyen Muhammedi, "Dördü kız olmak üzere altı kardeşiz. Küçüklüğümden beri hiçbir eğitim almadan resim yapıyorum. Bana ders veren kimse olmadı, evde kendim çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Televizyonda gördüğüm bir gülden etkilenerek resim yapmaya başladım. Şu anda evimde aralarında benim gibi engellilerin de bulunduğu yaklaşık 25 kişiye resim dersi veriyorum." diye konuştu.

- Sanatını Türkiye'de icra etmek istiyor

Muhammedi daha önce Türkiye'ye geldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye'de Mersin'e gelmiştim. Türkiye'yi çok seviyorum, oraya yerleşmek ve resim sergisi açmak en büyük hayalim. Bu zamana kadar 250 civarında resim yaptım. Resimlerimi satarak ailemin geçimini sağlıyorum. 15 Temmuz'u anlatan bir resim yapmıştım. Bunu Erdoğan'a vermeyi çok istedim. Kendi devlet başkanımıza teslim ettim, o da bana resmi Erdoğan'a teslim edeceğine dair söz verdi. Resim yapmayı çok seviyorum. Felçli olmam benim için bir engel değil. Benim durumumda olan kişiler asla umudunu kaybetmesin, çabalayarak başaramayacakları hiçbir iş yok. Türkiye de hem sanata hem de sanatçıya çok önem veriyor. Bu yüzden imkanım olursa resimlerimi Türkiye'de yapmak istiyorum."

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