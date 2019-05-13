MANİSA (AA) - Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçiden Ali Yüksel'in ikiz çocuklarından 13 yaşındaki Betül Yüksel, babasına olan özlemini mezara bıraktığı mektupla dile getirdi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde 13 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ali Yüksel'in ikiz çocuklarından Betül Yüksel, facianın 5. yılında babasının kabrini ziyaret etti.

Soma'daki maden faciasının ardından babasının mezarlığına bıraktığı "Sana yakın olmak için pilot olacağım" yazılı mektupla Türkiye'nin tanıdığı Betül Yüksel, yine duygu dolu, yine duygu yüklü yazı kaleme aldı.

Yüksel, "Babam" diye başladığı özlem dolu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Giderken hiç demedin mi bensizliğe nasıl dayanır diye? Sensizliğe alıştırma, rüyalarıma gir bari. Çok korkuyorum ezbere bildiğim kokunu unutmaktan. Çok özledim seni çok. Çok ihtiyacım var sana sarılmaya. Neden beni sensiz bıraktın? Ben özür dilemeyi de affetmeyi de senden öğrendim. Şu an ne kadar çok çocuk babasını ne kadar çok anne çocuğunu kaybetmiş. Ah babam yanımda olsaydın uçurtma uçururduk."

Betül Yüksel'in babasına mektup, Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret eden pek çok kişi tarafından okundu.

