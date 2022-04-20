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  4. 'Ah Nerede' dizisinde Hulusi Kentmen’i canlandıracak isim belli oldu

'Ah Nerede' dizisinde Hulusi Kentmen’i canlandıracak isim belli oldu

20.04.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ah Nerede" dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Dizide Hulusi Kentmen’i oynayacak oyuncu da belli oldu. Dizide Ferit’in babası rolünü usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu canlandıracak.

'Ah Nerede' dizisinde Hulusi Kentmen’i canlandıracak isim belli oldu

Orhan Aksoy’un 1975 yapımı “Ah Nerede” filminin dizi uyarlaması için kolları sıvayan 10. Ev yapım şirketi oyuncu seçimlerine devam ediyor. Dizide, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerin rollerini kimlerin canlandıracağı merak konusuydu. “Ah Nerede”nin oyuncu kadrosuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

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Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli yazıyor. Dizide Hulusi Kentmen’in yani Ferit’in babası rolünü usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, Şükriye Atav’ın hayat verdiği Ferit’in annesi rolünü ise Ayşe Kökçü canlandıracak. Dizinin başrol oyuncuları ve kanalı da önümüzdeki günlerde belli olacak.


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